En ‘Motor city’, las canciones de David Bowie, Fleetwood Mac, Donna Summer o The Moody Blues sustituyen a los diálogos

En los cinematográficamente reivindicados años 70, el director Walter Hill sentó las bases de un tipo de cine policíaco y de acción muy estilizado con películas como ‘Driver’ y ‘Los amos de la noche’, algo que repitió en el wéstern con ‘Forajidos de leyenda’. En los 90, Frank Miller desarrolló diversas historietas bajo el marco genérico de ‘Sin city’, cómics agresivos y manieristas, en blanco y negro, o blanco manchado de negro, en los que adoptaba los tópicos del género –mujeres fatales, detectives desencantados, villanos muy virulentos, policías corruptos– desde un prisma algo reaccionario en los argumentos, pero gráficamente demoledor.

‘Motor city’, un thriller tan estilizado como violento, tan clásico como posmoderno, parece que hereda las dos tendencias, la fílmica de Hill y la comiquera de Miller, y tiene las bases, muy sólidas, para convertirse en obra de culto. Porque además de esa estilización visual, un uso espasmódico de la violencia, el esquematismo sin cortapisas de todos los personajes y la aceptación de los códigos más simples y epidérmicos del ‘noir’, la película de Potsy Ponciroli, que llega a las salas este viernes, propone una narrativa más propia de un determinado cine experimental, sin prácticamente ningún diálogo, y un apoyo mayestático en temas más o menos clásicos de rock, pop, soul o el ‘motown sound’. En sus largometrajes previos, Ponciroli ya había llevado al terreno del revisionismo posmoderno el cine del Oeste, en ‘Old Henry’, y el thriller mezclado con el humor negro, en ‘Fuera de la ley’.

En cuanto al sonido ‘motown’, un género en sí mismo instaurado por el sello del mismo nombre y que incluye soul, funk, rhythm’n’blues y pop, define la importancia cultural y musical de la ciudad de Detroit: ‘motown’ es la contracción de ‘motor’ y ‘town’, la ciudad del motor, ya que Detroit alberga las sedes automovilísticas de General Motors, Ford y Chrysler. ‘Motor town’ o ‘Motor city: la película' acontece en Detroit en 1977 y casi todas las canciones que se escuchan en su banda sonora fueron lanzadas ese año o en el siguiente. Al prescindir de los diálogos, las canciones forman parte del relato, cuentan también la historia.

El actor Alan Ritchson. / EPC

El amplio temario musical ha sido seleccionado por Jack White. El ex White Stripes es un tipo curioso que tanto presta una de sus canciones, ‘Seven nation army’, a las conmemoraciones futbolísticas, como crea una discográfica en su ciudad natal (Detroit, por supuesto), abre un estudio con los mismos sistemas analógicos de grabación con los que se hacían los discos en los años 50 e interviene como actor en filmes de Jim Jarmusch, Anthony Minguella y Martin Scorsese. White aparece en una escena tocando el piano y es uno de los productores de ‘Motor city’, un retrato (extremo, violento) del lado oscuro de su ciudad.

Concierto de Jack White en el Parc del Forum en el Cruïlla, en 2022. / FERRAN SENDRA / EPC

Aunque la canción utilizada en la primera secuencia es de 1982, posterior a la época en la que transcurre la acción, y fue compuesta para otra película, ‘El beso de la pantera’, funciona con extrema precisión y marca la pauta narrativa de ‘Motor city’. Es ‘Cat people (Putting Out Fire)’, de David Bowie y Giorgio Moroder, y acompaña un tiroteo ensordecedor en cámara lenta. Es una secuencia de impacto, como en tantos otros filmes de acción estadounidenses, y no va a ser la única. Pero a partir de ese momento, el interés está en ver de qué forma el director cuenta sin palabras una escueta historia de amor, traición, adicción y venganza –y el espectador no necesita de los diálogos para entender perfectamente todo lo que ocurre–, y cómo las canciones se incrustan en la narrativa supliendo la palabra y a veces el sonido. Hacerla enteramente muda habría sido un desafío comercial insalvable.

El cartel de la película. / EPC

La paleta musical que procura White es amplia. ‘The chain’, tema perteneciente al más vendido de los discos de Fleetwood Mac, ‘Rumours’, publicado en 1977, y el clásico de los Moody Blues ‘Nights in White satin’, de una década antes. La música disco de Donna Summer con ‘I feel love’ –un tema revienta-pistas en ese mismo 1977– y otro bombazo de discoteca, ‘Get off’, de Foxy, grupo disco de Miami. El rock algo AOR de Starbuck, ‘Moonlight feels right’, junto al hit de funk musculoso del sello Stax –competencia de Motown– servido por Sho-Nuff, ‘Mix match man’. Música comercial de todos los estilos que impregna las imágenes del filme apoyándolas o yendo a la contra de estas. Algunas son canciones muy conocidas. Otras son redescubrimientos. Un poco al estilo de las bandas sonoras de Quentin Tarantino con temas picoteados de todos los lados.

‘Motor city’ es una producción independiente no demasiado barata. Sus 26 millones de euros habrán sido invertidos en las cuantiosas escenas de acción y los derechos musicales, porque su reparto, bien seleccionado y aplicado, no tiene nada de estelar: Shailene Woodley, que tuvo su momento en la franquicia ‘Divergente’ y buenas interpretaciones en ‘Los descendientes’ y ‘Ferrari; el opaco ‘action man’ Alan Ritchson (‘El ministerio de la guerra sucia’, ‘Fast & furious X’) y el indescifrable Ben Foster (‘Comanchería’, ‘Galveston’, ‘El superviviente de Auschwitz’). En el fondo es como un añejo ‘thriller’ de acción de serie B, escueto, simple y directo, consciente de las cartas que juega. Veremos si es obra de culto instantáneo, o bien una película maldita que se reivindica con el tiempo, o un inesperado éxito veraniego. Tiene mimbres para todo.