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Morrissey pide a Pedro Sánchez que prohíba las corridas de toros antes de actuar en el Barts Festival

Morrissey, que actuará en Barcelona y Madrid, insta a Sánchez a "acabar con esta barbarie" que "empaña" la reputación de España

Morrissey, en una imagen reciente.

Morrissey, en una imagen reciente. / Sebastián Silva / EPA / EFE

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El cantante británico Morrissey pidió al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que prohíba las corridas de toros en España a pocos días de llegar al país para ofrecer conciertos en Madrid y Barcelona.

En un comunicado enviado a EFE, el músico y fiel partidario de la lucha contra las corridas de toros afirma que esta actividad "sigue empañando" la reputación internacional de España.

A dos días de llegar al país para un concierto en Barcelona el 25 de julio, y en Madrid el 29, Morrissey pide en una carta dirigida a Sánchez que "por favor utilice su influencia para hacer algo por el mundo y su pueblo lo amará: acabar con esta barbarie".

La petición, apoyada por PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales), llega después de que el pasado 15 de julio 52 diputados españoles volvieran a presentar ante el Congreso la iniciativa ciudadana "No Es MI Cultura", con el objetivo de terminar con el estatus de patrimonio cultural protegido de las corridas de toros.

Una propuesta que se planteó en 2025 pero fracasó por la abstención del Partido Socialista (PSOE), liderado por Sánchez, y que ahora reactiva el debate parlamentario mediante una Proposición de Ley que ya fue respaldada por más de 715.000 ciudadanos el año pasado.

Noticias relacionadas y más

El cantante de "The Bullfighter Dies" ya había demostrado anteriormente su rechazo al mundo de la tauromaquia, como cuando le pidió al fallecido papa Francisco que condenara las corridas de toros en nombre de la Iglesia Católica, calificando esta práctica como "una crueldad hacia los animales que no puede justificarse como cultura".

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