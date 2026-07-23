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El Maldà abrirá temporada en septiembre con la comedia 'Consulta familiar', sobre la sexualidad femenina

La programación incluye 'Lo de Jaume I', una sátira musical sobre la extrema derecha

'Consulta familiar', una comedia escrita por Marga Arrom y dirigida por Alba Collado que ha pasado por el festival Grec y que aborda con humor los modelos familiares y los prejuicios en torno a la sexualidad femenina.

'Consulta familiar', una comedia escrita por Marga Arrom y dirigida por Alba Collado que ha pasado por el festival Grec y que aborda con humor los modelos familiares y los prejuicios en torno a la sexualidad femenina. / EPC

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EFE

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La sala de teatro El Maldà inaugurará su nueva temporada en septiembre con 'Consulta familiar', una comedia escrita por Marga Arrom y dirigida por Alba Collado que ha pasado por el festival Grec y que aborda con humor los modelos familiares y los prejuicios en torno a la sexualidad femenina.

Será el primero de doce espectáculos que, bajo la dirección de la compañía Els Pirates Teatre, mantiene el compromiso de la sala por equilibrar las nuevas creaciones con la reposición de éxitos previos, manteniendo un enfoque crítico sobre la identidad, el poder y la memoria colectiva, han asegurado sus responsables en un comunicado.

En octubre, se estrenará 'Lo de Jaume I', una sátira musical sobre la extrema derecha que revisita el texto de Serafí Pitarra 'Don Jaume el Conquistador'.

La programación también incluirá 'Bisila', de la 'compañía La Fatal; 'Escenes de una separación', del grupo El Eje; 'Los olvidados', de Els Pirates Teatre o 'El piset', de la compañía Facóf.

La temporada terminará con la nueva producción de Col·lectiu Desasosiego, 'Cartografía de la luz', inspirado en el clásico 'Decamerón' de Giovanni Boccaccio.

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Por lo que respecta al balance de este curso, desde El Maldà han informado de que han cerrado la temporada 25-26 este julio con 11.176 espectadores y un 85 % de ocupación. En total, este curso se acogieron dieciséis espectáculos con un total de 277 funciones.

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