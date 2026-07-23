Madrid recupera un tesoro renacentista: así es el patio con cuatro estanques y grandes recuadros ajardinados que abrirá sus puertas al público por primera vez

El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, ubicado a 50 kilómetros de Madrid, fue construido por orden de Felipe II entre los años 1563 y 1584. Declarado Patrimonio de la Humanidad, este colosal complejo es visitado por más de 430.000 personas al año, quienes aún hoy se maravillan conociendo los numerosos enigmas que esconden sus gruesos muros de granito.

Combinando un palacio, una basílica, un panteón, un colegio y una biblioteca, pareciera que a este gigante arquitectónico no le faltara nada. Sin embargo, ahora sabemos que quienes visitaron el monasterio no pudieron hacerlo al completo, y es que uno de sus espacios más representativos se encontraba cerrado y reservado a la contemplación de la comunidad religiosa.

El Patio de los Evangelistas del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial estaba reservado a la contemplación de la comunidad religiosa / PATRIMONIO NACIONAL

Hoy, tras casi un año de intervención y una inversión de 1,7 millones de euros, este conjunto arquitectónico y jardín histórico ha recuperado su configuración original del siglo XVI haciendo oficial la noticia: el Patio de los Evangelistas del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial abrirá por primera vez sus puertas al público.

Una investigación rigurosa, histórica y documental

Según ha informado Patrimonio Nacional, la restauración financiada por fondos europeos se ha visto respaldada por un riguroso trabajo de investigación histórica y documental tomando como guía un plano de 1865, de Salcedo de las Heras, la documentación conservada en el Archivo General de Palacio y los estudios sobre las canalizaciones hidráulicas del conjunto.

El Patio de los Evangelistas recibe su nombre del templete octogonal que ocupa el centro del jardín y que presenta en cuatro de sus caras las estatuas de los Evangelistas en compañía de sus animales simbólicos / Patrimonio Nacional

Concebido como el corazón espiritual de la vida monástica, este jardín ha ido transformándose a lo largo de más de cuatro siglos de intervenciones. Así, tras esta actuación que vuelve a integrar vegetación, agua y piedra, el patio ha podido recuperar su diseño renacentista original cuyo objetivo era el de evocar la idea de "paraíso terrenal".

Rehabilitación de los estanques y mejoras en las condiciones de visita

Entre las principales actuaciones realizadas destaca la recuperación de su enlosado de granito y las carpinterías de su claustro. También sus cuatro estanques han sido rehabilitados mediante la impermeabilización de sus vasos y la reposición de los pavimentos.

En cuanto a sus 12 recuadros ajardinados, estos también han sido restaurados reintroduciendo especies vegetales e incorporando un nuevo sistema de riego que no solo permitirá conservar mejor el conjunto, sino que será más sostenible. Entre estas mejoras de conservación puede resaltarse también la instalación de un cortavientos de vidrio en el acceso situado frente a la escalera principal.

La intervención ha tenido un coste de 1,7 millones de euros procedentes de los fondos europeos. / PATRIMONIO NACIONAL

Esta solución protegerá las pinturas murales de Pellegrino Tibaldi y mejorará las condiciones de visita permitiendo disfrutar del claustro y su jardín durante todo el año, independientemente de las condiciones meteorológicas. Así, desde Patrimonio defienden que esta intervención "reforzará al mismo tiempo la conservación del conjunto y su disfrute por parte del público".

¿Cómo visitarlo?

Al formar parte del Monasterio de El Escorial, el Patio de los Evangelistas podrá visitarse adquiriendo la entrada general al conjunto arquitectónico cuyo precio estándar es de 14 euros por persona, o de 7 euros por persona en caso de la tarifa reducida para estudiantes de hasta 25 años, niños de entre 5 y 16 años y mayores de 65 años.

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Con un horario de apertura de martes a domingo de 10:00 a 19:00, existe un truco que solo los madrileños conocen, y es que si se visita el monasterio el miércoles o el domingo de 15:00 a 19:00 el acceso será gratis para todos los ciudadanos de la Unión Europea e Iberoamérica.

Fuente: El Periódico de España