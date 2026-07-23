Lourdes Roca, ahijada de Joan Roca y concejal del ayuntamiento de Palma: "La familia éramos sus primeros fans"

La canción Viure sense tu adopta hoy un significado distinto al que le dio el grupo Antònia Font en su álbum homónimo. La muerte del bajista, Joan Roca, está siendo un duro golpe para el mundo de la música en Mallorca, los fans de la banda y especialmente para sus allegados.

«Estamos desolados. Somos una familia muy unida y éramos sus primeros fans», tal como afirma apenada su sobrina y ahijada, Lourdes Roca, concejal del ayuntamiento de Palma.

«Me llevaba muy bien con él y tenía mucho contacto de pequeña», recuerda de su padrino, que era el hermano de su padre. También rememora que los familiares acudían a sus conciertos, «tanto los de Antònia Font como cuando estaba en otros grupos», destaca quien de niña jugó con su tío en numerosas ocasiones.

La residente en Son Sardina Antònia Roca, vicepresidenta del Consell de Mallorca, compartió con el músico pueblo palmesano. «Como vecina, como sardinera y como seguidora de Antònia Font, es una pérdida que me duele en profundidad», según destaca.

«Compartimos tantas fiestas del pueblo y tantos momentos cotidianos... Siempre le recordaré por su compromiso con la vida local y, sobre todo, con los más pequeños. Nos deja un músico extraordinario y un legado que formará parte para siempre de la cultura de Mallorca, pero especialmente una gran persona».

Del Mallorca Live a Enderrock

El promotor del Mallorca Live, Álvaro Martínez, alaba de él su «trato humilde y cercano, una gran persona». Su relación con el intérprete iba más allá del grupo que le dio popularidad, debido a que «estaba además en la banda Dinamo y cuando Antònia Font estuvo parada, actuó aquí con el otro grupo en varias ocasiones».

De modo similar describe Lluís Gendrau, director de la revista Enderrock, a Joan Roca. Resalta su «cercanía y disponibilidad», y argumenta que era «muy afable y siempre decía que sí». Cuenta como anécdota que cuando otorgaron un premio a Antònia Font, «fue Joan quien vino a recogerlo, ya que Joan Miquel [Oliver] y Pau [Debon] no eran tan propensos a aparecer en este tipo de actos».

Asimismo, resalta el interés que ponía en «su proyecto paralelo, Dinamo. Era un músico al que le gustaba experimentar», señala antes de concluir que «Antònia Font pierde a una persona muy importante, en especial desde el punto de vista humano».

Hito en el Teatre Principal

Por su parte, desde el Teatre Principal de Palma, el director, Miquel Martorell, rememora que la sala pública «supuso un hito histórico en la trayectoria del grupo cuando acogió el concierto de despedida en diciembre de 2013, antes de su separación». Recuerda que el éxito fue tal que reprogramaron dos conciertos más. «También recordamos a Joan Roca como contrabajo de la Orquestra Simfònica en algunos conciertos», apunta.

Otra sala que se despide del intérprete «con una profunda tristeza» es el Auditorium de Palma, donde en febrero de 2024 tuvieron «el privilegio de verle sobre el escenario» en un concierto memorable del grupo Antònia Font.

Asimismo, la conselleria de Educación del Govern balear destaca que "su música y legado perdurarán en nuestra memoria", en un mensaje en la red social X para quien también fue alumno del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.