Cristina Pavarotti se inspira en su familia para el ciclo de canciones 'Diario di una mare', que se verá en Perelada

El 40 Festival Perelada estrena este domingo en la iglesia del Carme el ciclo de canciones 'Diario di una mare', con textos de Cristina Pavarotti y música de Albert García Demestres, con la relación entre una madre y su hija como epicentro que interpretará la soprano Sabina Puértolas acompañada del pianista Rubén Fernández Aguirre.

En rueda de prensa en Barcelona, han explicado que es una pieza que consta de 14 canciones y dos interludios de piano, para los que la libretista se ha inspirado en su madre, en la relación con su hija y en experiencias de su entorno.

Hija del tenor Luciano Pavarotti, ha dicha que se familia ha sido "muy femenina" y eso le ha ayudado a plasmarlo en los textos, mientras que García Demestres ha explicado que ha tomado toda su parte femenina y lo ha puesto al servicio de las letras y ha dicho que, aunque ha buscado, no ha encontrado un ciclo de lied dedicado al ciclo vital de la mujer.

'Diario di una mare' recorre el ciclo vital en forma de dietario imaginario que arranca antes del nacimiento de la hija y culmina en el final de la vida de la madre, donde van emergiendo escenas domésticas pero cargadas de densidad simbólica, y en las que Pavarotti ha dicho que quería plasmar "cosas verdaderas" sobre la feminidad y la dificultad del mundo para la mujer.

García Demestres ha subrayado que tanto la música como las letras de 'Diario di una mare' están hechas "desde el alma", y ha dicho que Pavarotti ha conseguido textos con los que todo el mundo puede identificarse.

Ha señalado que los textos le ponían en la necesidad de realizar composiciones "muy elaboradas y al mismo tiempo simples", con las que ha quedado muy contento, y que han ido evolucionando pasando de un tríptico en los inicios a ser 14 canciones en el final.

El compositor ha explicado que estrenar el 26 de julio tiene un significado muy especial para él, puesto que esa fecha hace dos años le hicieron con éxito un trasplante, y ha revelado que alguna de las canciones de 'Diario di una madre' las escribió en la UCI.

La soprano Sabina Puértolas ha incidido en que es una obra que le ha permitido "sacar cosas del cajón del olvido" acerca de la maternidad o la feminidad, y ha subrayado que es una de las piezas más difíciles que ha cantado.

"Es muy intensa musicalmente. No es cantar bonito, es algo más. Hay mucho dentro" de este ciclo de lied, ha dicho la cantante.

Por su parte, el pianista Rubén Fernández Aguirre ha bromeado que la pieza es "una putada de dificultad, de emoción y de intensidad", ha subrayado que es un ciclo que no se puede preparar en 4 días, y ha dicho que lo más difícil es mantener la tensión y emoción durante los 75 minutos que dura.

El director del festival, Oriol Aguilà, ha asegurado que es "un reto apasionante" proponer al público un ciclo completo de lied, y ha enfatizado que es un proyecto previo a la era de la inteligencia artificial donde cada nota, compás y letra está pensada desde la humanidad.