La CNMC multa a Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas de 710 euros a Ibai Llanos y de 1.779 euros a Nachter por emisión de publicidad sin la debida identificación, y a Jordi Wild de 1.543 euros por la emisión de un contenido deportivo violento sin la advertencia a menores requerida.

Según las resoluciones publicadas este jueves por el organismo supervisor, a Ibai Llanos le ha sancionado por varios vídeos publicados en la plataforma X (la antigua Twitter) durante una velada de boxeo, en los que salían latas de Coca Cola con los nombres de los artistas Myke Towers, Los del Río, Eladio Carrión y Grupo Frontera, sin que existiera una señalización clara que permitiera diferenciar la publicidad del contenido editorial.

La legislación establece que esta identificación resulta especialmente importante cuando la promoción de productos o marcas se integra dentro del propio contenido, ya que el usuario debe poder saber, de forma sencilla, cuándo está viendo una comunicación comercial.

Mensaje a Pedro Sánchez

Cuando la CNMC anunció el pasado febrero la apertura del expediente a Llanos, este publicó un mensaje en redes sociales dirigido al presidente Pedro Sánchez, en la que etiquetó al jefe del Ejecutivo: "Cómo le haces esto a un hermano?", le interpeló. La CNMC ha reducido la multa a Ibai en 142 euros, un 20%, por pago anticipado.

En el expediente relativo a Nachter, la CNMC considera acreditada la difusión de comunicaciones comerciales relacionadas con antigripales en sus canales de Instagram y Facebook, sin respetar los requisitos previstos para la publicidad de medicamentos.

La publicidad de medicamentos está sometida a reglas específicas. Debe quedar claro su carácter publicitario, identificarse el producto cuando proceda e incluir información esencial para un uso correcto, junto con advertencias como la invitación a leer el prospecto o consultar al farmacéutico en caso de duda.

Multa reducida

A Nachter también se la bajado la multa de 1.779 euros a 1.067 euros, tras reconocimiento de responsabilidad y pago anticipado. En el caso de Jordi Wild, Competencia le ha sancionado por contenidos difundidos en YouTube, en los canales @ElRinconDeGiorgio y @dwt_fighting, vinculados al evento de deporte y entretenimiento 'Dogfight Wild Tournament'.

La resolución considera que determinados contenidos de combates de contacto extremo debían haber contado con una calificación y advertencia adecuadas, así como con la activación de los mecanismos disponibles en la plataforma para restringir el acceso de menores.

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La CNMC destaca que la falta de calificación puede limitar la eficacia de los sistemas de control parental, ya que estas herramientas dependen de que el contenido esté correctamente identificado para poder funcionar adecuadamente. A Jordi Wild la multa se le ha recortado de 1.543 euros a 1.241 euros por abono anticipado.