El TNC cierra temporada con casi 118.000 espectadores y un 76% de ocupación

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) ha cerrado la temporada 2025-2026 con 117.811 espectadores y un 76% de ocupación, con uno de cada cuatro asistentes menor de 35 años, informa este miércoles el teatro en un comunicado.

El teatro ha cerrado una temporada dedicada a las mujeres con la autoría y la creación catalanas en el centro, con 22 de los 32 montajes estrenados de autoría catalana y que se inició con la versión de 'La mort i la primavera' de Marcos Morau y La Veronal.

Durante la temporada han pasado por el TNC teatros europeos como el Théâtre des Amandier-Nanterre, el International Theater Amsterdam, la Comédie de Genève y el KVS de Bruselas.

Entre los espectáculos destacados durante la temporada figuran 'La corona d'espines' de Josep Maria de Sagarra, dirigida por Xavier Albertí, que superó los 21.000 espectadores en la Sala Gran y ha tenido una gran acogida durante la gira por Catalunya y Baleares.

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Más de 12.400 alumnos y docentes han asistido esta temporada a los espectáculos del TNC, tanto a las funciones matinales dirigidas a los centros educativos como a las de tarde abiertas a todos los públicos.