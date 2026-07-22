Spencer Tunick, el fotógrafo que trae el desnudo colectivo a las calles de Canarias

Este domingo 26 de julio, a una hora todavía por definir, Vegueta se llenará de cuerpos desnudos que cubrirán las calles. Una acción que diluye la individualidad y el erotismo en busca de una experiencia estética y performativa que, de la mano del fotógrafo estadounidense Spencer Tunick, aterriza en Las Palmas de Gran Canaria para reivindicar la libertad y los derechos del colectivo LGTBIQ+. Una acción en la que, además, cualquiera puede participar rellenando un formulario online, convirtiéndose en parte activa de una gran obra de arte.

Bajo el título Gran Spectrum, esta instalación transformará el empedrado histórico del barrio capitalino en un «jardín coralino submarino», en palabras de Tunick, donde la piel de los voluntarios se teñirá con hasta once colores de pintura corporal. Para el neoyorquino, esta explosión de color es una respuesta directa a los gobiernos conservadores que intentan controlar los cuerpos, defendiendo que el desnudo en el espacio público sigue siendo el símbolo definitivo de la libertad.

Bandera humana

En el marco del Culture & Business Pride 2026, esta intervención se presenta como la primera bandera humana LGTBIQA+ que el artista realiza en el Archipiélago, una obra de fuerte dimensión simbólica que cuenta con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno regional

Durante la presentación oficial de la iniciativa, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó que recibir a Tunick proyecta la imagen de las Islas como un «territorio abierto y diverso» comprometido con la dignidad humana, situando a la capital grancanaria al nivel de grandes metrópolis como Nueva York, Sídney o Ciudad de México.

Además de su innegable valor artístico, Gran Spectrum busca ser un motor de impacto positivo para la sociedad canaria. Héctor Mateo, director general de Infraestructura, Sostenibilidad y Calidad Turística del Gobierno de Canarias, señaló que este tipo de eventos culturales de primer nivel generan un retorno de la inversión del 157%, demostrando que el arte es una herramienta clave para diversificar la oferta turística y beneficiar al empresariado local.

Tierra de acogida

Gran Canaria reafirma así, tal y como apunta Morales, su idiosincrasia como tierra de acogida, donde conceptos como la igualdad, la diversidad, la justicia social y la dignidad humana son valores que se defienden a través del arte en «momentos especialmente difíciles» a nivel global, como los que se viven hoy.

Mateo puso de manifiesto la ambiciosa apuesta de la Consejería de Turismo y Empleo, que desde 2021 ha patrocinado 960 eventos con una inversión superior a los 54 millones de euros a través de Promotur. El objetivo es claro: ofrecer al visitante experiencias que trasciendan el binomio de sol y playa, posicionando al Archipiélago como un «destino amplio, sin barreras de ningún tipo», tal y como se pretende hacer apoyando la iniciativa de Tunick.

Para el propio fotógrafo, este proyecto supone un desafío técnico y emocional de primer nivel ya que, a diferencia de un concierto o una conferencia, donde el artista llega con una obra ensayada o un discurso memorizado, llegar a Gran Canaria para hacer arte «desde cero» es un esfuerzo extra e «increíblemente exigente»: «Es algo único ser un artista viajero, tienes que ganarte la confianza del país, de la isla o de la ciudad a la que vas», explica el fotógrafo.

Los primeros desnudos

La llegada de Tunick a las calles de Las Palmas de Gran Canaria es la culminación de una carrera que comenzó entre las calles neoyorquinas en los años 90. En sus inicios, el fotógrafo aprovechaba las primeras luces del alba, cuando la mayoría de la población estaba durmiendo o a punto de arrancar el día, para retratar a personas desnudas de forma individual, a menudo sin permisos oficiales.

Esta audacia le costó varios arrestos y multas por parte de la policía de Nueva York, pero lejos de detenerse, su obra evolucionó cuando los museos europeos comenzaron a invitarle a intervenir en el espacio público de forma regulada. Lo que empezó en 1994 como una convocatoria a la que acudieron 28 personas frente a la sede de Naciones Unidas -desbordado por las solicitudes de posados individuales de su serie America Zone- ha terminado convirtiéndose en un fenómeno global.

Desde entonces, Tunick ha orquestado instalaciones masivas en lugares icónicos como Sídney, Múnich o Ámsterdam, alcanzando su récord histórico en Ciudad de México, donde logró reunir a 18.000 personas en 2007.

«Creo que todo el mundo sigue siendo un individuo, porque a menudo se pueden ver los rostros y los tatuajes de las personas, y uno puede encontrarse a sí mismo dentro de la imagen. Pero cuando las personas se unen, muchas veces su identidad se convierte en una energía positiva común, en un momento energético que, dentro de su contexto artístico, resulta transformador», expresó el fotógrafo hace dos meses en una entrevista para el periódico El Día.

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En esta búsqueda de transformación y como gesto de gratitud por su generosidad y por convertirse en parte activa del arte internacional, todos los participantes que se sumen a Gran Spectrum recibirán como regalo una copia limitada de la fotografía final firmada por el autor. Una pieza de coleccionista y un recuerdo tangible del momento en el que Gran Canaria se desnudó para mostrar al mundo su compromiso inquebrantable con la libertad y la diversidad.