El Share Festival se consolida como la plaza de la Generación Z: urbano, joven, femenino y solidario

Regresa el Share Festival este fin de semana al Parc del Fòrum luciendo aquello que tanto aprecian este tipo de grandes citas musicales: comunidad. Por una cosa u otra, el certamen, que año tras año logra crecer en tamaño y asistencia, se ha quedado como muestra barcelonesa referente de la música urbana -ahí donde convergen géneros 'rompelistas' como el trap y el reguetón- en versión macro.

La joven comunidad del Share responde a los cambios de fechas, como sucede de nuevo en esta edición: de celebración de fin de curso (en 2024 fue el 20 y 21 de junio) a fiesta veraniega (este viernes y sábado con cierre los dos días a las 23 horas). "Nos hemos quedado como el festival de referencia de la generación Z [adolescentes y hasta los 30]", indica Steffano Macarrone, director del Share Festival. A su alrededor, propuestas como, por ejemplo, el Reggaeton Beach Festival han desaparecido.

En la que será su octava edición, la cuarta en el Fòrum, el festival presenta a nombres como Dellafuente (categoría de tótem, la suya), Myke Towers o Lola Índigo y gana metros, añadiendo un nuevo escenario (tres en total) en el anfiteatro del gran parque barcelonés, un espacio que también incorporará una pequeña feria de atracciones. "También la grada irá muy bien para los padres... Siempre tenemos un montón y veíamos que no sabían muy bien dónde colocarse", comenta Macarrone. Eso hace que el aforo pase de 25.000 a 30.000 asistentes diarios, algo que se ve cerca aunque todavía quedan algunas entradas (59,40 euros).

Concierto de Dellafuente en el Forum en el festival Share Festival Barcelona en 2023. Este año es uno de los cabezas de cartel. / ZOWY VOETEN / EPC

Un público femenino

La base de su público es fiel, repite año tras año, y, por si no ha quedado claro, también es muy joven: un 75% tiene entre 14 y 28 años. Un par de datos más: el 88% son residentes en la provincia de Barcelona (solo el 2% es internacional) y el 70% son mujeres. Macarrone tiene datos que ayudan en parte a entender el por qué de la elevada presencia femenina: "No sé exactamente los motivos... Lo que sí que vemos es que las chicas participan más en las acciones solidarias que propone el festival a través de la app".

Lo dice porque desde su nacimiento, en 2018, el Share promueve propuestas en diferentes ámbitos junto a entidades sociales que van desde el medioambiente a la educación (a destacar también la inclusión de la lengua de signos en directo para personas sordas en algun concierto de sus cabezas de cartel, este año en el de Lola Índigo, a través de la asociación Encantades). Los organizadores cifran en 500.000 las acciones solidarias realizadas durante sus ocho ediciones (en 2020 no se celebró por el covid). "Más allá del fiestón, entregamos a los jóvenes las herramientas para participar y ayudar en temáticas sobre las que ellos están muy concienciados. Nosotros podemos decir que no es verdad esa historia de que esta generación no tiene valores, que van perdidos... Al revés, nosotros sabemos que la generación actual está súper concienciada en temáticas que, por ejemplo, en nuestra generación ni conocíamos", sentencia el director del Share.

Público disfrutando del festival. Segunda jornada del Share Festival con Juan Magán en 2025. / Zowy Voeten / EPC

"Dar lo que les gusta"

El Share nació en 2018, cuando ya reunió a 7.500 personas en el Poble Espanyol (un cartel que incluya Sebastián Yatra, Álvaro Soler...), con una idea diferente a la que ha acabado siendo. "Queríamos hacer un festival con artistas que hicieran música de buen rollo, pero luego los primeros que aceptaron venir eran muy jóvenes y empezamos a trabajar con su público", expone Macarrone, que no visualiza un bajón en el interés por los géneros urbanos aunque ya no luzcan tanto en los grandes ecaparates festivaleros.

El director del Share Festival lo constata en cada edición para lo que elabora un cartel con, define él, "los más escuchados en Spotify o Youtube y luego muchos artistas emergentes". La fórmula les funciona. Este año, como ya ocurrió en 2023, la cita tiene constancia del 'efecto Dellafuente', pues el granadino no actúa en Barcelona desde ese año y su hinchada se hará notar entre el público.

Emilia Mernes en el Share el año pasado. FOTO de ZOWY VOETEN / Zowy Voeten / EPC

Más allá de los ya mencionados, estarán también Omar Courtz, RVFV, Delaossa y Ptazeta acompañados por escudería local como 31 FAM o Ultralone. "Básicamente, respetamos mucho los gustos de nuestro público. Con los años hemos visto que dirigirse a un público más coherente, más homogéneo, es lo que funciona más porque le puedes dar exactamente lo que le gusta y ellos saben que ahí encuentran su ambiente y a sus artistas", remarca.

Así, el crecimiento del Share ha ido de la mano del de la música urbana, circuito con el que ha tejido complicidades, al mismo tiempo que la música en directo se disparaba poscovid. Y eso también tiene algunas consecuencias. "Los cachés de los artistas urbanos se han quintuplicado después del covid. Y nosotros no podemos subir los precios como han subido los cachés. Si sigue así, va a ser complicado", comparte Macarrone. Así, el director del Share no visualiza un futuro más allá del Fòrum, espacio en el que espera crecer, y descarta ediciones en otras ciudades. "Nuestra intención es ir creciendo de manera orgánica, como está pasando. Esperamos poder crecer de la mano del Fòrum".