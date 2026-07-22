Música
Fallece Joan Roca, bajista del grupo Antònia Font
Casado y padre de dos hijas, combinaba su carrera musical con su trabajo al frente de una empresa de proyectos paisajísticos
Montse Terrasa
El músico Joan Roca (Son Sardina, 1972), bajista del grupo Antònia Font, ha fallecido esta madrugada a consecuencia de una larga enfermedad.
Joan Roca formaba parte de la mítica banda mallorquina Antònia Font junto a Joan Miquel Oliver, Pau Debon, Pere Debon y Jaume Manresa. Entró en esta formación en sustitución de Pere Estarellas para grabar el segundo disco del grupo, A Rússia, y desde entonces fue uno más de la formación.
Los inicios de Roca en la música están en la formación Herbes Dolces y otras de corte heavy. Aparte de Antònia Font, Joan Roca también participó en otros grupos como Geometrical Sardine, Dinamo, U Jazz Quartet, Ensemble ACA y actuó con la Orquestra Simfònica de Balears, con la que tocaba el contrabajo, instrumento en el que se formó en el Conservatori Superior de les Illes Balears.
Biólogo de formación, aficionado a los deportes relacionados con la naturaleza, especialmente el piragüismo, combinaba su carrera musical con su trabajo al frente de una empresa de proyectos paisajísticos que fundó.
Casado y padre de dos hijas, el fallecimiento de Roca ha sido una triste noticia para sus compañeros, amigos y para colegas del mundo de la música.
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Fuente: Diario de Mallorca
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