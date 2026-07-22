La Generación Z descubre 'La Odisea': el libro se vende un 76% más y el audiolibro se dispara un 500%

La llegada de 'La Odisea' a la gran pantalla ha sido todo un éxito y ha recibido críticas muy positivas. La adaptación cinematográfica, a cargo de Christopher Nolan y con un elenco estelar, ha superado todas las previsiones de taquilla y ya cuenta con una recaudación mundial que supera los 264 millones de dólares en su primer fin de semana.

Según ha revelado en exclusiva la revista 'Variety', el furor por la película ha desencadenado un fuerte incremento de las reproducciones del audiolibro de 'La Odisea' en Spotify, que ha informado de que "sumando 91 ediciones del audiolibro en 10 idiomas, 'La Odisea' ha sido escuchada en Spotify durante un tiempo equivalente a más de 43 años de reproducción ininterrumpida". Además, en las semanas previas al estreno del film, las escuchas habían crecido más de un 240% y, el día que la película llegó a los cines, el 17 de julio, las reproducciones del audiolibro aumentaron más de un 500% en la plataforma. Se espera que, después del estreno, las escuchas lleguen hasta un 680%.

El perfil de oyentes del audiolibro es mayoritariamente joven, con un 36% de Generación Z y un 45% de Millennials, mientras que el 63% del total de la audiencia pertenece a hombres. Lena Yang, editora sénior de Audiolibros en Spotify, ha explicado a 'Variety' que "siempre es emocionante ver cómo los grandes clásicos encuentran nuevas audiencias". "Los audiolibros ofrecen una forma diferente de experimentar historias atemporales, y resulta especialmente gratificante comprobar que los oyentes están redescubriendo 'La Odisea' de una manera tan significativa", ha añadido la editora.

La película está basada en 'La Odisea' de Homero, una obra que se escribió hace casi 3.000 años. La adaptación de Nolan ha provocado que no solo aumenten las reproducciones del audiolibro, sino también las ventas físicas del libro. Según cifras de Circana BookScan, las ventas de todas las ediciones de la obra original de 'La Odisea' se han incrementado un 76% en 2026.

La película, fiel a la obra de Homero, sigue a Odiseo (Matt Damon), quien tarda veinte años en regresar a Ítaca después de la Guerra de Troya, superando numerosas pruebas, monstruos y obstáculos por el camino, mientras su mujer Penélope (Anne Hathaway) y su hijo Telémaco (Tom Holland) intentan mantener el control en su hogar debido a todos los pretendientes que desean casarse con ella y conseguir el trono y el poder.