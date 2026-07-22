La Galería Apolo del Louvre, escenario del espectacular robo de joyas en octubre de 2025, reabre hoy al público sin vitrinas ni joyas

La Galería Apolo del Museo del Louvre, escenario del espectacular robo de joyas en octubre de 2025, reabrirá al público este miércoles, pero sin vitrinas ni joyas expuestas, según informó una fuente cercana al caso. El Ministerio de Cultura francés informó a la AFP que la ministra Catherine Pégard estará presente en la reapertura.

En una entrevista con Le Parisien, el presidente del museo, Christophe Leribault, indicó que las "colecciones y objetos preciosos" expuestos en la sala, que ha permanecido cerrada desde el robo, han sido retirados. Esta galería se restaurará a su función original del siglo XVII como "galería estatal", explicó una fuente cercana al caso.

El 19 de octubre de 2025, un comando entró en esta galería utilizando una plataforma elevadora y robó ocho joyas de la corona francesa a plena luz del día. Estas joyas siguen desaparecidas, con un valor estimado de 88 millones de euros.

Para las joyas que no fueron robadas, «crearemos una sala segura, una bóveda sin ventanas, en otra parte del museo», añadió el Sr. Leribault. «Es una tarea de gran envergadura, pero necesitamos encontrar la ubicación ideal. Y la financiación».

El robo en el Louvre conmocionó al mundo y puso al descubierto importantes fallos de seguridad en el museo más visitado del mundo, que recibe unos 9 millones de visitantes al año.

Este robo también desencadenó una crisis en el Louvre, que llevó a la sustitución de su presidenta, Laurence des Cars, por Christophe Leribault.

Los problemas de seguridad en el Louvre han sido «relegados a un segundo plano» en los últimos años, según denunció a mediados de mayo una comisión parlamentaria francesa sobre seguridad en los museos.