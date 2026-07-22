Adiós a Josep Vallverdú, la voz de la literatura infantil catalana que conquistó a generaciones

Pocos escritores tienen el privilegio de asistir a la celebración con honores de su propio centenario y hacerlo con la lucidez necesaria para saborear el cariño de generaciones de lectores. Francisco Ayala tuvo esa suerte y también, en 2023, Josep Vallverdú. Aquel año, Catalunya se volcó en festejar al decano de las letras catalanas, conocido sobre todo por ser un superventas de la literatura infantil en catalán. Las aventuras del perrito ‘Rovelló’, todo un clásico, han vendido más de 75.000 ejemplares y fueron la puerta de entrada a la literatura en catalán para miles de niños desde 1968, año de su publicación.

Para Vallverdú, que había cumplido 103 hace unos días (el pasado 9 de julio) y falleció este martes, los últimos años fueron dulces, llenos de reconocimientos y mucha actividad literaria pese a su avanzada edad. “En plenísima forma”, en palabras de Izaskun Arretxe, directora de la Institució de les Lletres Catalanes. El pasado febrero, con 102 cumplidos, lanzó ‘El retorn de Rovelló’ en la editorial La Galera. Venía de publicar ‘Mosaic de tardor’, el último volumen de sus memorias, donde repasaba su vida de 1970 a 2022. Además de la cuarta parte de su autobiografía, el centenario fue acompañado de otras publicaciones que desvelaron una parte de su obra menos conocida, como la poesía, de la mano del poemario 'Aragalls' (Pagès Editors), el volumen 'Poesia completa' (Pagès Editors) y el libro de prosa y ensayo 'La llengua i jo' (Editorial 3 i 4).

Creu de Sant Jordi (1990), Premi d’Honor de les Lletres Catalanes en 2002, Medalla d'Or de la Generalitat en 2019, doctorado honoris causa por la la Universitat de Lleida y Premi Jaume Fuster en 2012, Vallverdú siempre fue un gran defensor de la lengua catalana. Solía explicar que desde que descubrió los clásicos de la literatura medieval catalana en su juventud, de la mano de Martí de Riquer, tuvo claro que escribiría en catalán.

Para el president de la Generalitat, Salvador Illa, el ensayista, poeta, dramaturgo y lingüista deja un hueco “difícil de llenar” y un “legado inmenso” en las letras catalanas. Illa ha destacado sobre todo su faceta como “narrador de sentimientos y personajes que forman parte del imaginario de grandes y pequeños como el entrañable Rovelló. Su legado vivirá en cada nuevo lector que descubrió el placer de leer con sus libros". La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha recordado el "positivismo" y "la vitalidad" de Vallverdú, al que ha calificado como "un gran defensor de la literatura, de la cultura y de la lengua catalana".

Nacido en Lleida en 1923 y residente en Balaguer desde hace décadas, Vallverdú trabajó en la década de los 60 en Seix Barral como traductor del inglés y durante años dio clases, hasta su jubilación. Nunca dejó de trabajar. Tenía dos máquinas de escribir, "una para traducciones y otra para producción". Fue traductor de autores tan destacados como Chesterton, Elliot, Graham Greene, Jean Piaget, Jack London, Martin Luther King, Stevenson y Oscar Wilde al catalán. Su obra se tradujo al castellano, el euskera, el francés, el italiano y el ruso.