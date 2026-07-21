La única sala IMAX de Catalunya, sin entradas hasta mitad de agosto para ver 'La Odisea'

Conseguir una entrada para ver 'La Odisea' en IMAX en Catalunya se ha convertido este verano en una odisea, una tarea casi tan complicada como encontrar un hueco en la playa en pleno agosto. La sala IMAX de Cinesa Diagonal Mar, la única de Catalunya equipada con este sistema de proyección y cuenta con 149 butacas, mantiene prácticamente agotadas todas las sesiones que tiene programadas hasta el 13 de agosto. A partir del día 5 resulta algo más sencillo encontrar alguna butaca libre, aunque la disponibilidad sigue siendo muy limitada.

El fenómeno ha vuelto a situar el foco en una pregunta que hasta hace poco quedaba reservada a los aficionados al cine: ¿cambia realmente la experiencia según el formato en el que se vea una película? En el caso de 'La Odisea', la respuesta tiene mucho que ver con la forma en la que Christopher Nolan la concibió. Se trata de la primera superproducción de la historia rodada íntegramente con cámaras IMAX en 70 mm, un formato que ofrece una imagen más alta y envolvente que las proyecciones convencionales y que permite mostrar una mayor parte del encuadre original rodado a diferencia de los cines convencionales.

La expectación no se limita a Barcelona. España cuenta únicamente con siete salas IMAX, repartidas entre Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valencia y Mallorca, una oferta muy reducida para una película pensada específicamente para este sistema de proyección. Nolan lleva casi dos décadas apostando por esta tecnología, desde 'El caballero oscuro' (2008), aunque hasta ahora solo la utilizaba en determinadas secuencias de sus películas, debido a su complejidad y el alto coste. Pero con 'La Odisea' ha podido dar el salto definitivo y rodarla íntegramente con estas cámaras.

Un éxito que confirma el tirón del formato

En Cinesa, que concentra cuatro de las siete salas IMAX de España, reconocen que el estreno ha cumplido las expectativas. "Estamos muy contentos con la recepción. Es la primera película de la historia rodada íntegramente con cámaras IMAX y podemos ofrecer al público la posibilidad de verla tal y como la concibió Christopher Nolan", explica Ramon Biarnés, director general para el norte y sur de Europa de ODEON Cinemas Group, compañía que opera bajo la marca Cinesa.

El directivo asegura que el interés del público se ha traducido en una elevada ocupación desde el estreno. "Nuestra sala IMAX de Diagonal Mar ha llenado múltiples sesiones y esperábamos una gran acogida, ya que era uno de los estrenos más esperados del año", señala. Biarnés también apunta que la promoción realizada por parte del reparto, con actores como Tom Holland animando a disfrutar de la película en IMAX, ha contribuido a reforzar el interés por este formato.

IMAX o 70 mm: dos experiencias diferentes

Aunque muchas veces se utilizan como sinónimos, IMAX y 70 mm no son lo mismo. La versión ideal para Nolan de visionar el film sería el IMAX de 70 mm, un formato fotoquímico que combina la gigantesca imagen vertical de IMAX con la proyección sobre película. Sin embargo, solo unas 40 salas en todo el mundo disponen de la tecnología necesaria para proyectarla de esta manera y ninguna de ellas se encuentra en España.

Eso obliga al público español a elegir entre dos experiencias distintas. Por un lado, las siete salas IMAX digitales conservan buena parte del encuadre diseñado por Nolan y ofrecen una experiencia inmersiva gracias a sus grandes pantallas y a su sistema de sonido. Por otro, cuatro cines proyectan 'La Odisea' en 70 mm convencional, un formato que mantiene la proyección en celuloide y que, aunque sacrifica parte de la altura de la imagen respecto al IMAX, ofrece la textura y el acabado propios de la película fotoquímica.

El caso más singular es el de los Cines Palafox de Zaragoza, donde los espectadores pueden elegir entre ambas versiones, ya que el complejo dispone tanto de una sala IMAX como de otra equipada para proyectar en 70 mm.

El interés por vivir la película en formatos especiales no se limita al IMAX. En Barcelona, la sala Phenomena Experience, una de las pocas salas españolas capaces de proyectar en 70 mm, también ha registrado una gran respuesta del público, pese a subir los precios y tras reabrir hace unos meses después de su reforma. Durante el pasado fin de semana agotó más de la mitad de las sesiones programadas de La Odisea y ya tiene funciones a la venta hasta el próximo 9 de agosto.

Una apuesta de futuro

Desde Cinesa insisten en que su apuesta por IMAX no nace con Christopher Nolan, aunque reconocen que estrenos como 'La Odisea', 'Dune' o 'Avatar' impulsan el interés del público. "Hace años que apostamos por acercar este formato a nuestros clientes porque ofrece una experiencia mucho más inmersiva gracias a sus pantallas de gran tamaño, la alta resolución y el sonido", afirma Biarnés.

Biarnés asegura que esta tecnología seguirá siendo estratégica para la compañía y no descarta ampliar su presencia en España. "Nuestra apuesta por IMAX viene de lejos y esperamos poder habilitar más salas de este tipo para que más espectadores puedan disfrutar de esta experiencia", concluye.