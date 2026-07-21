Rosalía lanza una camiseta conmemorativa para celebrar los dos Mundiales de España

La victoria de España en el Mundial ha desatado una ola de celebraciones y Rosalía ha querido sumarse al histórico momento con un gesto muy especial. La artista catalana ha presentado una camiseta conmemorativa dedicada a los dos títulos mundiales conquistados por La Roja.

La cantante ha sido una de las celebridades que más ha mostrado su apoyo a la selección durante el torneo. Incluso estuvo presente en el encuentro frente a Austria y siguió la gran final antes de poner rumbo a Chile para continuar con su gira internacional.

Durante la retransmisión del partido, Rosalía compartió varias imágenes en sus redes sociales animando a su país junto a una gran bandera española. Además, también apareció en su Instagram con una camiseta con los colores de la bandera española, la palabra LUX y dos estrellas, un guiño a los dos campeonatos del mundo logrados por la selección.

Poco después, la propia Rosalía anunció que había puesto a la venta esa prenda especial en su página web oficial de 'merchandising'. La camiseta tiene un coste de 55 euros, mientras que los pantalones a conjunto valen 55 euros más.

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Más allá de su apoyo a la selección, la catalana también ha sido una de las protagonistas musicales del Mundial. Su éxito 'Despechá' ha sonado en los estadios durante la competición, junto a 'Superestrella', de Aitana.