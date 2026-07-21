El Palau de la Música Catalana tiene casi lista su nueva entrada por Via Laietana, la Porta del Palau

El Palau de la Música Catalana amplía sus dominios en el barrio con la próxima apertura de la Porta del Palau, un espacio-tienda con dos entradas que permitirá ver a través de sus puertas transparentes el edificio modernista de Domènech i Montaner desde Via Laietana. Allí se trasladarán las taquilleras y la tienda de objetos de regalo del Palau de la Música. El auditorio, considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un imán de turistas que han contribuido a nuevo récord de entradas vendidas en 2025: casi un millón de espectadores, sumando a quienes han pagado solo para visitar el edificio y quienes lo han visitado asistiendo a un espectáculo.

Un millón y medio de euros es el presupuesto invertido en la Nova Porta del Palau, que en su interior albergará la que será la guinda final a las visitas guiadas: una sala inmersiva para una docena de personas diseñada por Tiler Gab que permitirá escuchar como nunca al Orfeó Català, el conjunto vocal para el que fue construido el Palau, inaugurado en 1908.

El sonido envolvente espectacular con el sistema Dolby Atmos permitirá disfrutar de una grabación de 'El cor infinit', una pieza de unos cinco minutos de Marc Timón compuesta especialmente para ellos. "Esta obra permite sentir toda la fuerza del Orfeó Català", ha explicado Joan Oller, director general de la Fundació Orfeó-Palau. Nunca será lo mismo que escucharles en directo pero al menos saldrán con una impresión de cómo suena. La experiencia, por cierto, es independiente de la visita guiada y se pagará a parte.

La nueva Porta del Palau vista desde Via Laietana. / Render

Los responsables del Palau calculan abrir la tienda entre septiembre y octubre. El espacio inmersivo, en noviembre. "Queremos mejorar el entorno y que este barrio respire cultura", ha destacado Joaquim Uriach, presidente de la Fundació Orfeó-Palau. Este nuevo espacio dará más visibilidad y accesibilidad al Palau. No se trata de ofrecer solo una puerta física para conectar el Palau y Via Laietana: la nueva Porta del Palau será una puerta de entrada a todo el universo del Orfeó Català, del Palau y de su historia. Habrá proyecciones audiovisuales que resumirán los hitos del conjunto coral, sus giras, también de los grandes artistas que han actuado en la sala y un resumen de su concepción y construcción arquitectónica.

354 metros cuadrados

El nuevo local, con un contrato de 20 años de alquiler, ocupa 354 metros cuadrados fruto de la unión de dos locales diferentes que antes albergaron una caja de ahorros -que funcionó también como 'afterhours' ilegal, según cuentan- y un bazar chino de ropa de mujer. Las obras estarán acabadas en agosto pero ya se pueden apreciar algunos detalles de su interiorismo, diseñado por Pilar Líbano. Hay guiños al Palau de la Música: las paredes y columnas están recubiertos con piezas artesanales de terracota cruda y terracota esmaltada. Esta última se ha utilizado para plasmar el logo del Orfeó Català formado por cuatro O mayúsculas entrelazadas. Pero lo que más destaca en la enorme luminosidad del local que cuenta con grandes ventanas-escaparate.

Nova Porta del Palau visto desde la calle Ramon Mas que nace en Via Laietana y llega al Palau de la Música. / Render

El Orfeó Català, fundado en 1891 por Lluís Millet y Amadeu Vives, siempre ha perseguido la excelencia musical y la defensa y promoción de la cultura catalana. La nueva Porta del Palau ofrecerá además todo tipo de gadgets, libros y souvenirs artesanales, que serán lo más sostenibles y locales posible. Laie ha ganado el concurso para gestionar la tienda y en colaboración con los gestores del Palau de la Música decidirán qué productos se ofrecen. Ellos se ocuparán de la venta de todos los productos menos de las entradas de espectáculos que seguirán dependiendo, como hasta ahora, de las taquilleras del Palau. "Un 30% de la venta de entradas sigue siendo presencial", ha explicado Oller, que ha puesto en valor el trabajo de su taquilleras. "A partir de ahora su misión será más la de aconsejar al público porque la venta física irá a menos".

El próximo plan de usos del Palau de la Música Catalana determinará cómo reorganizar el espacio libre que dejarán las antiguas taquillas y la tienda de regalos que a partir del septiembre dejarán de formar parte del edificio modernista.