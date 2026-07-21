Muere a los 103 años Josep Vallverdú, creador de 'Rovelló' y referente de la literatura catalana

Josep Vallverdú ha fallecido este martes a los 103 años. Con su muerte, la literatura catalana pierde a uno de sus autores más prolíficos y reconocidos. Poeta, dramaturgo, lingüista, traductor y profesor, el escritor lleidatà deja tras de sí una extensa obra que trascendió generaciones y que tuvo en 'Rovelló', uno de los personajes más emblemáticos de la literatura infantil catalana, a su creación más conocida.

Nacido en Lleida el 9 de julio de 1923, Vallverdú se licenció en Filología Clásica y compaginó durante años la escritura con la docencia. Ejerció como profesor en distintos centros educativos de las comarcas de Lleida y dejó también su huella en el ámbito académico, hasta el punto de que el instituto de Les Borges Blanques donde impartió clases lleva hoy su nombre.

El escritor leridano Josep Vallverdú, un referente de la literatura infantil catalana / Alejandro Garcia

Más allá de 'Rovelló'

Aunque 'Rovelló', publicada en 1969 tras alzarse con el Premi Folch i Torres, acabó convirtiéndose en su obra más popular, la producción literaria de Josep Vallverdú fue mucho más amplia. La novela no tardó en convertirse en un clásico de la literatura infantil y juvenil, alcanzó una treintena de ediciones, fue traducida al castellano, al euskera, al francés, al italiano y al ruso, y recibió reconocimientos internacionales como el Premio "J'aime Lire" y el Premio "Bernard Versele".

Sin embargo, su carrera fue mucho más allá de ese personaje. A lo largo de las décadas firmó títulos como "En Roc Drapaire", "Bernat i els bandolers", "Un cavall contra Roma" o "El fill de la pluja d'or", al tiempo que cultivó la narrativa para adultos, la poesía, el teatro, el ensayo y la traducción. Esa producción diversa lo consolidó como una de las grandes figuras de la literatura catalana contemporánea.

A lo largo de su carrera fue distinguido con algunos de los principales reconocimientos de las letras catalanas. Recibió la Creu de Sant Jordi en 1990 y, diez años después, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. A estos galardones se sumaron la Medalla de Oro de la Universitat de Lleida, el doctorado honoris causa concedido por la misma universidad y su nombramiento como miembro emérito del Institut d'Estudis Catalans. Además, desde 1984 un premio de ensayo en lengua catalana impulsado por el Ayuntamiento y la Diputación de Lleida lleva su nombre.

El escritor Josep Vallverdú cuando recibió un homenaje y la medalla honorífica de la Generalitat a sus 100 años / Enric Fontcuberta

En 2023, coincidiendo con su centenario, la Generalitat le concedió la Medalla Centenaria en el marco del Any Josep Vallverdú, una conmemoración con la que se quiso reconocer su trayectoria y su aportación a la literatura y la cultura catalanas. Durante aquel acto volvió a expresar su preocupación por la situación del catalán y advirtió de que la lengua "retrocede porque no se usa lo suficiente". También defendió la necesidad de fomentar la lectura entre los más jóvenes para garantizar su futuro.

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Vallverdú se había despedido de la vida pública hacía apenas seis meses. Tras conocerse la noticia de su muerte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, lamentó su fallecimiento y aseguró que el escritor deja un "legado inmenso" para las letras y la cultura catalanas.