Les Nits Occident cierran con un 79% de ocupación y 36.920 asistentes

El concierto del dúo cubano Gente de Zona cerró este martes la cuarta edición del festival Les Nits Occident, que dejó así atrás un programa de 22 conciertos que se puso en marcha, en el escenario pequeño (en el ‘village’), el 26 de junio, con el cantautor Cesc Sansalvador, y en el auditorio, el 1 de julio con Taburete. La muestra atrajo a un total de 36.920 asistentes, cifra que representa un 79% de ocupación.

Les Nits Occident (nueva marca de Les Nits de Barcelona) ofrecieron un cartel de amplio espectro en el que convivieron propuestas de pop, rock, jazz, música latina y flamenco (nombres como Mika, Raphael, Zaz, Las Migas o Diana Krall), así como un monólogo humorístico, el de Carles Sans. Seis conciertos agotaron las entradas: los de Taburete, Hakuna Group Music (dos pases), Sting, Il Volo y Rosario, todos ellos en el auditorio, con un aforo para 2.399 asistentes.

La muestra está organizada por el Grupo Clipper’s, tras imponerse en los procesos de licitación pública que se desarrollaron en 2023 y en 2025, cada uno por un período de tres años. Para su presidente, y director del festival, Juli Guiu, esta edición “vuelve a demostrar que en Barcelona hay un público interesado en una programación amplia y de calidad, capaz de reunir propuestas muy distintas en un mismo festival”.