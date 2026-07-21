El Institut Ramon Llull replantea el pabellón catalán en la Bienal de Venecia y llevará la exposición 'Seny i rauxa' en 2027

El Institut Ramon Llull presentará la muestra 'Seny i rauxa' en el espacio Catalonia in Venice, durante la Bienal de Arquitectura 2027.

Coincidiendo con su 25 aniversario, el Institut Ramon Llull presentará en Venecia la versión internacional de esta muestra retrospectiva, que recoge la pluralidad de la arquitectura hecha en Cataluña en los últimos 150 años.

El Institut Ramon Llull, adscrito al Departamento de Cultura, presentará la versión internacional de la exposición 'Seny i rauxa. Noticia de la arquitectura catalana', originalmente producida por el Ayuntamiento de Barcelona mediante el Disseny Hub Barcelona (DHub), en el marco de Barcelona 2026 Capital Mundial de la Arquitectura, en el espacio Catalonia in Venice, durante la Bienal de Arquitectura de Venecia 2027.

Esta exposición histórica y coral, que invita a revisar el canon establecido de la arquitectura catalana moderna y contemporánea, se podrá ver de mayo a noviembre de 2027 en el astillero veneciano Docks Cantieri Cucchini, que ha acogido la presencia catalana en la Bienal de Arquitectura de Venecia de forma ininterrumpida.

En esta ocasión, no se abrirá el proceso de selección para formar parte de los Eventi Collaterali de La Biennale. Anna Guitart, directora del IRL, explica que "queremos llevar a cabo una reflexión con los principales agentes del sector para evaluar, conjuntamente con el ecosistema local, el modelo de esta participación en Venecia, con el objetivo de relanzar el proceso abierto para la Biennale Architettura 2029", según una nota enviada por el Institut y el ICUB.

Como en anteriores ediciones, el Instituto seguirá fomentando y apoyando la participación de arquitectos catalanes y baleares en la muestra internacional de la Biennale Architettura 2027 (8 de mayo a 21 de noviembre), aún pendientes de la selección por parte de sus directores artísticos, los arquitectos chinos Wang Shu y Lu Wenyu.

Actualmente, la exposición 'Seny i rauxa' se puede visitar en el Disseny Hub Barcelona (DHub), hasta el 6 de septiembre.

La propuesta, comisariada y diseñada por los arquitectos Carme Ribas, Victòria Garriga y Joan Roig, rescata cientos de piezas de los almacenes y archivos donde a menudo están cerradas y, a través de ellas, invita al visitante a descubrir un arco de continuidad ininterrumpido desde la fundación de la Escuela de Arquitectura de Barcelona en el año 18 históricas.

En un momento en que se entiende la arquitectura como un hecho globalizado, la muestra se pregunta si hay rasgos en Berenguer de Montagut o Pere Blai, maestros de obras de Santa María del Mar y de la nueva fachada del Palacio de la Generalitat respectivamente, que resuenan en proyectos más recientes de Domènech y Montaner, MBM o Harquitectes.

‘Seny i Rauxa. Notícia de l’arquitectura catalana’ recupera hasta 500 piezas del mundo arquitectónico de Cataluña enmarcadas en los últimos 150 años. A pesar de la elevada cifra de obras, Vitoria Garriga, comisaria de la exposición, afirma que “la ambición original era tenerlo todo”; sin embargo “no fue posible”, ya que ciertas piezas forman parte de colecciones privadas o se encuentran en otras instituciones.

La muestra explora las visiones desde Berenguer de Montagut hasta algunas de las obras recientes de Domènech i Montaner, pasando por la perspectiva de Antoni Gaudí. La exposición busca el constante diálogo entre los elementos, más allá de las categorías como el tiempo o el estilo.

La exhibición se engloba en los actos creados enmarcados en la Barcelona Capital Arquitectura 2026. “Aprovechamos que el mundo nos mira para ofrecer una exposición pensada también para la gente de aquí”, detalla Carme Vives, comisaria de ‘Seny i rauxa’.

El recorrido rehúye las perspectivas clásicas y construye el relato desde las escalas: de lo cercano a lo lejano. Así, empezando por la mano, se muestran los croquis como punto de inicio de toda pieza arquitectónica. De hecho, la estética roja que invade toda la exposición parte de este punto: “Los planos siempre son una porquería y están llenos de líneas rojas, por lo que recuperamos esta idea para ponerla en valor”, explica Joan Roig, comisario de la exposición. Además, la iluminación se mantiene baja en todo momento, para proteger la integridad de las piezas expuestas. La exhibición cuenta también con un hilo musical constante a cargo de la compositora y pianista Anna Bofill Levi.

La muestra avanza por los espacios que ocupan el día a día de la población. En primer lugar —o último, según el orden que tome el visitante—, analiza la habitación, una zona de intimidad estrechamente ligada a la cultura. Esto se refleja, por ejemplo, mediante las pinturas de Pere Torné Esquius, ‘Interior amb piano’ y ‘Menjador’, dos obras que reflejan “la habitación catalana atemporal”, basada en la sencillez y la calidad, tal como la describe Roig. De aquí, se abre la mirada al hogar completo. Una imagen de la ‘Prefab House Changeover’ —una novedosa casa prefabricada de 2024— se sitúa al lado de los planos de José Antonio Coderch de edificaciones como la Casa Ugalde, una de sus obras más destacadas.