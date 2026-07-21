El Gremio de Editores de España premia a la librería infantil Casa Anita de Barcelona

La Junta Directiva de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) ha otorgado el Premio Boixareu Ginesta al librero del año en la librería barcelonesa Casa Anita.

Con la distinción, se reconoce su trayectoria de más de dos décadas como espacio de referencia en literatura infantil y juvenil e ilustración y su compromiso con la promoción de la lectura, la creación artística y la vida cultural de su entorno. El galardón distingue, desde 1995, la labor de aquellos libreros y librerías que desempeñan un papel relevante en el desarrollo y fomento de la cultura literaria, contribuyendo a la consolidación de la cadena del libro en sus respectivos ámbitos.

Fundada en 2004 en un pequeño local de la calle Santa Eugenia, en Gràcia, Casa Anita nació con la vocación de ser una librería especializada y abierta a la comunidad. Su crecimiento le llevó a trasladarse a la calle Vic, donde incorporó un amplio patio que se ha convertido en uno de sus espacios más emblemáticos.

Al frente del proyecto se encuentra Olvido Baseiria Virgili, fundadora y propietaria, licenciada en Filología por la Universidad de Barcelona y con una dilatada trayectoria en el ámbito editorial y librero. Tras su paso por Columna Edicions y el Grup Planeta, donde ejerció como directora editorial, impulsó en 2004 Casa Anita como un proyecto cultural especializado en literatura infantil y juvenil, ilustración y mediación lectora.

Su actividad también ha trascendido este ámbito gracias a su participación en másteres y programas vinculados a la literatura infantil y la biblioteca escolar en España y Sudamérica, lo que ha contribuido a consolidar su reconocimiento dentro del sector.

Casa Anita desarrolla propuestas artísticas y literarias dirigidas a alumnado de educación infantil, primaria y secundaria, manteniendo una colaboración activa con centros escolares. En los últimos años, ha ampliado su actividad con la apertura del Obrador, un nuevo local situado frente a la librería, que funciona como sala de exposiciones, taller creativo y punto de encuentro para presentaciones, especialmente en días de meteorología adversa.

La entrega del Premio Boixareu Ginesta tendrá lugar el 30 de septiembre en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), en el marco de la Feria Internacional del Libro, Liber 2026.