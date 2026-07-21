Gente de Zona, arrolladora sabrosura cubana en el cierre de Les Nits Occident

Para cerrar su cuarta edición, el festival Les Nits Occident se fue a los trópicos y brindó una sesión rica en calorías servida por un dúo con pedigrí, Gente de Zona. Cubanos del este de La Habana, ubicados en Miami, con el mensaje político que de ese movimiento se deriva, Alexander Delgado y Randy Malcolm saben cómo encender un recinto con un patrón sonoro que conecta con el reguetón y la música urbana a la vez que hereda unos ingredientes y una sabrosura propios de su querida isla.

Gente de Zona invoca sus orígenes de barrio en su nombre y su biografía, enraizada en el hip-hop habanero de dos décadas atrás. A lo suyo se le bautizó como "cubatón", si bien ahora ellos practican una latinidad promiscua y mestiza, con "hits" que han cruzado fronteras. Uno de ellos es "Bailando", que abrió su actuación en los jardines de Pedralbes. Arranque instrumental de hechuras orgánicas, con fibra salsera, los dos metales en primera línea, el doble "set" de percusiones y cuatro bailarinas, asfaltando el terreno para ese número que en 2014 compartieron con Enrique Iglesias. Fogosidad en grado sumo: "Quiero estar contigo / Vivir contigo, bailar contigo / Tener contigo una noche loca".

En el tándem titular están representadas las dos almas de Gente de Zona: la más melódica y amorosa, en la voz de Randy Malcolm, y la impronta de la calle, con grosor rapero, de Alexander Delgado. Este agradeció al público su presencia, y su gasto: "Seguro que son los únicos a los que les queda dinero en Barcelona", apuntó sibilinamente. Aunque dijeron que podrían quedarse a vivir aquí, su lugar está en ultramar, como ilustraron en el homenaje a su ciudad de adopción, "Háblame de Miami", puro hedonismo: "Dónde están las mamis / Hoy vamos a beber hasta amanecer / Hoy me voy de party".

Concierto Gente de Zona en Les Nits d'Occident en los Jardins de Pedralbes de Bacelona / Victòria Rovira / EPC

Hubo mensajes de condolencia "a la gente de Venezuela" y felicitaciones por el Mundial a lomos de un "Seven Nation Army" (The White Stripes) en modo "lolo-lolo-lolo-lo". Bastantes banderas de Cuba y alusiones a "la dictadura", deslizadas como quien no quiere la cosa y mezcladas con la tradicional retórica del galanteo: "¿Hay mujeres solteras por aquí?".

Del último álbum, "Reparto by Gente de Zona" (2025), en el que se arriman al género cubano urbano del reparto, destacó "Rico cantidad", con sus voces robustas y un estribillo con pegada. Ya andan preparando otro, anunciaron, del que cayeron dos temas publicados recientemente,

"Se le pasa" e "Isla viva", este último un elogio electrotropical a variados enclaves mundanos: Bora Bora, Tulum, Ibiza.

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Concierto Gente de Zona en Les Nits d'Occident en los Jardins de Pedralbes de Bacelona / Victòria Rovira / EPC

Logros como "Traidora" y "Te duele" dieron un buen meneo a las gradas, pero, por si no hubiera suficiente, su versión de "Macarena", de Los del Río, acabó de poner el lugar del revés, con chicas y niñas subiéndose al escenario para emular la coreografía. Pero Gente de Zona no dejaron de hacer las cosas, como dirían Orishas, "a lo cubano", homenajeando a Celia Cruz en el camino que condujo a "La gozadera", su dueto con Marc Anthony, clímax de la noche más caliente de Les Nits Occident.