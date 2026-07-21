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Filmin supera los dos millones de beneficio neto por segundo año consecutivo con ingresos récord de 30,6 millones

Filmin registra un crecimiento del 12% en sus ingresos hasta los 30,6 millones de euros y mantiene sus beneficios netos, elevando la inversión en catálogo y tecnología

Juan Carlos Tous, José Antonio Luna y Jaume Ripoll en las oficinas de Filmin.

Juan Carlos Tous, José Antonio Luna y Jaume Ripoll en las oficinas de Filmin. / CARLOS VALBUENA JUNQUERA

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EFE

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La plataforma española de 'streaming' Filmin (Comunidad Filmin, S.L.) cerró el ejercicio económico de 2025 con un benefico neto de más de dos millones de euros por segundo año consecutivo, tras lograr una cifra récord de ingresos de 30,6 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 12% respecto al año anterior, según ha informado la compañía.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de la firma se elevó hasta los 5,8 millones de euros, marcando un margen operativo del 18% sobre los ingresos totales.

El director financiero (CFO) de Filmin, Víctor Siurana, ha destacado que alcanzar los 30 millones de facturación manteniendo un Ebitda en crecimiento es un "hito extraordinario" en un sector tan competitivo.

"Lograr mantener la estabilidad de nuestros beneficios netos a la vez que incrementamos la inversión en catálogo, tecnología y talento demuestra la madurez y la sostenibilidad de nuestro modelo", ha añadido.

Durante 2025, Filmin incrementó en más de un 40% su presupuesto para la compra de derechos de distribución integral ('all rights'), permitiéndole explotar sus contenidos tanto en su plataforma digital como en cines, circuitos no comerciales y televisión en España y Portugal.

En esta estrategia se enmarca la adquisición del negocio de distribución de Elastica Films anunciada el pasado 12 de junio. La operación integra la estructura de una de las distribuidoras independientes más destacadas del país, artífice de éxitos en salas como 'La sustancia', 'Anatomía de una caída' o 'Backrooms', que acumula cerca de un millón de espectadores en 2026.

En el ámbito técnico, la inversión creció un 18% en 2025, destinada íntegramente a desarrollos propios ('in-house'). Entre ellos destaca el lanzamiento de su recomendador interactivo basado en tecnología "algotorial" (criterio humano apoyado en algoritmos), galardonado en los Premios TM Broadcast 2026.

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Asimismo, la plantilla media de la compañía aumentó un 6% el año pasado, manteniendo un equilibrio de género con un 55% de mujeres y un 45% de hombres. En materia ambiental, la firma afianzó la neutralidad de emisiones de alcance 2 mediante electricidad 100% renovable y trazó un plan para lograr cero emisiones directas en 2036.

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