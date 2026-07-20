Los rumberos de Catalunya y Francia se alían para potenciar el reconocimiento en la UNESCO de la rumba catalana

La rumba catalana avanza hacia su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO con el alcalde Jaume Collboni y el de Montpellier, Michaël Delafosse, que se han reunido en Barcelona con miembros de la Plataforma per la Defensa de la rumba catalana y la Asociación Cap Gély Figuerolles, entidad francesa que pone en valor la riqueza cultural de la comunidad gitana en el Sur de Francia, para impulsar la candidatura de la rumba catalana en la UNESCO.

"Tenemos alcaldes rumberos", ha declarado satisfecha Rosa Pubill, hija de Peret, el añorado rey de la rumba catalana, que lidera la Plataforma para la Defensa de la Rumba Catalana. Lo mismo piensa Stéphane Hernandez "Nano", de la Associació Cap Gély Figuerolles (Montpellier), con quien ha firmado después en el Museu d'Història de Catalunya un acuerdo para colaborar conjuntamente por el reconocimiento de la UNESCO. Esta colaboración entre entidades de España y Francia refuerza y acelera el proceso para tener listo el proyecto para su firma en la comisión de la UNESCO en tres años. Este reconocimiento servirá para preservar, difundir y proyectar internacionalmente esta expresión cultural que surgió gracias a la comunidad gitana de Barcelona asentada en los barrios de Gràcia, Raval y Hostafrancs en la década de 1940. La rumba catalana fue declarado Patrimonio Cultural de Cataluña el 24 de julio de 2015.

El reconocimiento de la Unesco es un trámite largo y requiere tiempo para poder realizar una presentación documentada y trabajada de la propuesta. Una candidatura internacional tiene más opciones para avanzar, según ha explicado Sicus Carbonell, líder de Sabor de Gràcia y presidente de la Fundació Sabor de Gràcia y el 'Nano' y Jordi Tresserras, presidente de Ibertur y consultor de la UNESCO, presentes en el acto junto a Pedro Aguilera, Comissionat de Participació Ciutadana del Ayuntamiento de Barcelona; Ricard Valentí, presidente de la Associació Rromanipe's que defiende los derechos de las minorías mediante la promoción del arte y la cultura y Raquel Castellà, conservadora responsable de exposiciones del Museu d'Història de Catalunya.

Sinay Batista, artista y activista gitana del Raval, ha presentado el acto, que según los presentes, marca un antes y después en la candidatura de la rumba catalana como patrimonio inmaterial y colectivo, que forma parte de la identidad cultural de Cataluña y de su entorno internacional. "En todo el sur de Francia hay ciudades donde la rumba catalana y la cultura gitana tiene presencia. Además de Montpellier están Perpiñán, Niza, Marsella, Carcassone, Narbone, Arles, Béziers", ha recordado Stéphane Hernandez "Nano". "La rumba es mucho más que una música". En eso están todos de acuerdo. La rumba catalana es una manera de vivir y de entender la vida que tiene una expresión cultural de referencia tanto en Catalunya como a nivel internacional.

El Museu d'Història de Catalunya ha acogido el acto coincidiendo con una pequeña exposición en el vestíbulo en honor a los rumberos de Gràcia que se suma a otra gran exposición, 'El poble gitano de Catalunya: història i cultura', inaugurada en otoño. El museo quiere contribuir también a apoyar la Candidatura Internacional de la Rumba Catalana.