El Museu Tàpies cerrará al público tres meses para una "reforma profunda" de sus zonas de acceso

El Museu Tàpies, en la calle Aragó 225 de Barcelona, cerrará al público por obras los últimos tres meses de 2027 con el fin de mejorar “la experiencia de visitante” con una reforma “profunda” de los espacios de entrada, según un comunicado enviado por el museo que dirige Imma Prieto. La idea es renovar el espacio que acoge al visitante, una zona donde ahora mismo confluyen la tienda, seguridad, los mostradores de información y venta de entradas y las taquillas. Las exposiciones previstas para este otoño se retrasarán a inicios de 2027.

La ejecución del proyecto empezará el 29 de septiembre y permitirá “ampliar las zonas de acceso” para acoger a los visitantes y los grupos que visitan las exposiciones. La reforma también se aprovechará para implementar “mejoras en la información sobre el museo y, muy especialmente, su compromiso con los visitantes, la accesibilidad y la sostenibilidad”, según indica el comunicado. El museo ha decidido cerrar completamente para “garantizar la seguridad de las personas”.

Así queda el calendario de exposiciones: ‘Antoni Tàpies. El movimiento perpetuo del muro’ se prorroga hasta el 27 de septiembre, fecha en que también finalizará la muestra ‘Àngel Jové. De Intactu’. 'Penny Siopis. Tinta, sang i història' podrá verse del 21 de enero hasta el mes de junio. 'Tàpies, Portabella. Política de l’amistat', de febrero a finales de mayo y 'Cristina Lucas. E-Conmotion' de febrero a junio. Pero eso no significa que la actividad del museo se paralice al 100%. Las sesiones de los ciclos Siguiendo el Sol continuarán en la terraza del Calcetín y las de Les Cadires de Tàpies tendrán lugar en otros espacios de la ciudad, como La Caldera y la Universidad Pompeu Fabra. Además, en diciembre la UPF acogerá las jornadas de estudio de la serie ‘Historia natural’, realizada por Antoni Tàpies entre los años 1950 y 1951.