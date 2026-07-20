El Monegros Desert Festival contará con agentes de los Carabinieri

El Monegros Desert Festival, uno de los festivales de música electrónica más famosos de Europa, verá reforzada su seguridad con la incorporación de agentes de los Carabinieri, la gendarmería italiana, y la activación de una alerta GEO dentro del sistema Alertcops de la Policía Nacional.

Así se ha anunciado en la reunión de la Junta de Seguridad de Fraga, celebrada este lunes en sesión extraordinaria, en la que se ha establecido el dispositivo policial de cara a la celebración el próximo 25 de julio del Monegros Desert Festival.

La reunión ha acordado la colaboración y coordinación policial para el control de la seguridad ciudadana y el tráfico durante dicha jornada, para la que se espera una afluencia de más de 50.000 personas, y para la que se desplegará el habitual operativo especial de la Guardia Civil.

La reunión ha estado presidida por el alcalde de la localidad, Ignacio Gramún, y por el subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo. Han participado, asimismo, el alcalde de Candasnos, Santiago Guallarte, a cuyo término municipal alcanzan las afectaciones del festival; y representantes de la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Adscrita a la comunidad autónoma y la Policía Local de Fraga.

La Guardia Civil realizará un amplio despliegue en la zona con unidades de refuerzo procedentes de otras provincias, así como con la presencia de diferentes unidades especializadas --escuadrón de caballería, servicio cinológico, medios aéreos, Seprona-- y apoyo de la Gendarmería francesa, tanto en materia de seguridad como de tráfico.

Como novedad, la colaboración internacional se amplía en esta edición con la incorporación de agentes de los Carabinieri italianos, de manera que se mejorará la atención a los nacionales de dicho país, el tercero que mayor número de visitantes aporta al festival.

El dispositivo se verá además reforzado con la activación específica para el festival de la Alerta Geo del sistema Alertcops, una herramienta de la aplicación móvil de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que permite establecer de forma discreta una comunicación directa con el dispositivo de seguridad desplegado en el evento.

Este operativo especial tendrá por objeto la regulación del tráfico y el control de la seguridad vial; la preservación de la seguridad ciudadana y el orden público, y la prevención de delitos contra la salud pública y contra el patrimonio.

A los puntos de atención habituales, se ha sumado en las últimas ediciones una especial vigilancia sobre el hurto de móviles. Se trata de una problemática recurrente en eventos de gran afluencia de público, que en la edición anterior del festival se saldó con 60 recuperaciones de dispositivos.

También se pondrá el foco en la sustracción de cadenas de oro, otra tipología recurrente en festivales y fiestas. Por ello, se recomienda a los asistentes adoptar medidas de prevención para prevenir este tipo de delitos.

Por su parte, la Policía Local se desplegará en el casco urbano y acompañará a los servicios técnicos en la revisión del recinto, mientras que la Policía Adscrita supervisará el cumplimiento de la normativa autonómica de espectáculos públicos.

El subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo, ha agradecido el importante esfuerzo de coordinación y medios que realizan todos los cuerpos policiales implicados en el evento. Además, ha querido expresar un reconocimiento "por su dedicación y compromiso con el Bajo Cinca" al capitán de la Compañía de Fraga, Rubén Calle, quien en las próximas semanas dejará el puesto para asumir un nuevo destino en el Instituto Armado.

Con objeto de reforzar la seguridad vial y la fluidez del tráfico, ante la previsión de una afluencia masiva de vehículos, la Jefatura Provincial de Tráfico ha establecido una restricción para vehículos pesados de más de 3.500 kg. en la N-II y la AP-2 a su paso por las inmediaciones del recinto del Monegros Desert Festival.

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