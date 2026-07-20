Impulso a los derechos de autor: las entidades catalanas unen fuerzas en un manual de contratos de edición

La Associació d'Escriptors en Llengua Catalana -AELC- ha impulsado un manual de uso para los contratos de edición, con el objetivo de "fomentar mejores prácticas a partir de un referente compartido", según ha explicado este lunes el presidente de la AELC, Sebastià Portell.

Al presentar este lunes la iniciativa en el Ateneu Barcelonès, el representante de la AELC ha destacado que es la primera vez en la historia que las principales entidades autoriales se unen para "reivindicar los derechos de los autores".

De este modo, la propuesta ha contado con la adhesión de la Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya -ACEC-; el PEN Català; la Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya -APTIC-; la Associació Catalana de Dramatúrgia -ACD-; la Associació Valenciana d'Escriptores i Escriptors Teatrals -AVEET- y la Associació de Dramaturgues i Dramaturgs de les Illes Balears -ADIB-, así como el apoyo de la Associació de Professionals i EStudiosos en Llengua i Literatura Catalanes -APELLC- y de la Societat Catalana de Llengua i Literaturra -SCLL- del Insitut d'Estudis Catalans.

El Gremi d'Editors de Catalunya y Editors.Cat, la Associació d'Editors en Llengua Catalana, no se han unido a la propuesta, aunque Portell ha reconocido que se han reunido con ambas asociaciones y que, desde que se publicara el manual en diciembre de 2025, son conscientes de que algunas editoriales han empezado aplicarlo.

En esta línea, Maite Carranza, vicepresidenta de la ACEC, ha considerado que el contrato es su "convenio".

"Es una similitud, porque a menudo la gente ignora las condiciones de trabajo precarias de nuestro gremio. Aunque tengamos un marco regulador a nivel legal, muchas veces no se respeta", ha valorado.

Así, la iniciativa recoge por primera vez en su manual de uso, que han editado en un formato libro donde se detalla posibles mejoras y recomendaciones para los contratos, retoques en cuanto a los audiolibros, libros digitales y "el compromiso de no usar la inteligencia artificial generativa ni por la parte autoral ni la editorial", según Portell.

La última modificación del modelo fue hace 16 años y, aunque la AELC reconoce que las editoriales son fieles a su uso, también consideran que "se debía adaptar a los tiempos actuales".

Por lo que respeta a entidades del resto de España, Portell ha añadido que algunas asociaciones fuera de los territorios de habla catalana se han interesado en este modelo de contratos, pero aún no han oficializado su adhesión a la propuesta.