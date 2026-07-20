'Dynamite', la icónica canción de BTS que cautivó en el show de la Final del Mundial

Cuando BTS irrumpió en el campo en el 'half time' de la Final del Mundial no se sabía con qué canción animaría el show, pero al sonar las primeras notas todo tuvo su sentido. 'Dynamite' no pertenece al último álbum del grupo de K-pop que justamente promociona estos meses con su gira internacional, 'Arirang', pero fue el primer éxito rotundo que tuvieron en las listas de Billboard en Estados Unidos, donde debutó en el puesto número listo de la lista de 'singles' convirtiendo a la banda en la primera surcoreana de la historia que alcanzaba ese récord. Fue tal el éxito que tuvo que se mantuvo entre las 50 más escuchadas durante 30 semanas.

La canción se convirtió en la carta de presentación de BTS de forma internacional desde su lanzamiento, en agosto de 2020 con un mundo convulso por el impacto de la pandemia que encerró a mucha gente en sus casas por medidas de confinamiento y disparó los miedos e inseguridades, por lo que tanto la canción como el tono vitalista del videoclip fueron bálsamo cultural para toda una generación.

Los mismos componentes de BTS contaron en varias entrevistas que lanzaron “Dynamite” con la intención de dar ánimos a sus fans y ofrecer una canción enérgica y optimista “en medio de la pandemia”.

La propia ficha de la canción destaca que busca “calmar a los oyentes durante la pandemia originada por el COVID‑19”, con una letra centrada en la alegría y la diversión cotidiana

Que sonara este hit en la final de este domingo en Nueva York también tiene mucho de calentamiento del grupo ante su próxima etapa de la gira de promoción de 'Arirang', que justamente arranca el 1 y 2 de agosto en ese mismo estadio, el Metliffe. Los surcoreanos habían actuado apenas 24 horas antes en París, en el cierre de su gira europea, en un concierto muy emocionante que llevó a las lágrimas al vocalista principal, Jungkook.

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Justamente Jungkook tuvo especial protagonismo en la actuación de ayer, que abrió él mismo con todo el dinamismo de la canción, al convertirse en el primer artista surcoreano en repetir en un show del Mundial de la Fifa: El cantante ya interpretó en solitario la canción 'Dreamers', en 2022. En aquellos momentos BTS estaba disuelta porque los miembros de la banda empezaron a realizar el servicio militar obligatorio de Corea del Sur.