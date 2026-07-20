Disney desembarca en Girona y transforma la Catedral para el rodaje blindado de 'Enredados': "Es un entorno precioso para rodar"

Disney ha desembarcado en Girona con un equipo de 500 personas para rodar la versión de acción real de la película 'Enredados', su adaptación del cuento de Rapunzel. Los operarios están transformando tanto el interior como la escalinata de la Catedral. En el interior de la nave se han colgado cortinajes en los arcos de medio punto y ya puede verse parte de la escenografía, como tronos o esculturas de leones. En el exterior, en medio de los escalones, se ha instalado una plataforma de estética medieval y las canalizaciones se están recubriendo para simular columnas.

El rodaje —completamente blindado— comenzará este martes y las restricciones ya están obligando a adaptar las visitas guiadas. De momento, mientras duran los preparativos, los turistas viven la situación entre la expectación y la sorpresa. Aunque ya provocó algunas afectaciones puntuales la semana pasada, será a partir de ahora y hasta el 3 de agosto cuando se desplegará por varios espacios emblemáticos del Barri Vell (Casco Antiguo). Tanto Disney como todo el equipo desplazado hasta la ciudad —un total de 500 personas— mantienen un absoluto hermetismo sobre la producción. Sin embargo, ha trascendido que en la Catedral se rodará la escena de una coronación.

Este lunes por la mañana, los operarios trabajaban a contrarreloj para transformar tanto el interior como el exterior del templo. Dentro de la Catedral, todos los bancos donde se sientan los fieles se han trasladado al inicio de la nave para dejar un espacio diáfano. Algunos de los arcos de medio punto, como los que conducen al deambulatorio, se han cubierto con cortinajes. También se ha instalado un andamio frente al altar y el baldaquino y, en uno de los laterales, se acumulan distintas piezas de escenografía. Entre ellas pueden verse tronos cubiertos con plástico, grandes candelabros o esculturas de leones.

Decoraciones medievales

En el exterior, el tramo central de la escalinata de la Catedral está delimitado con cintas. Se han colocado una especie de tablones sobre los escalones y, más arriba, una plataforma de estilo medieval con decoraciones que recrean antorchas encendidas. Esta mañana, varios operarios descargaban de unos camiones piezas similares a bases de columnas para distribuirlas por distintos puntos de la escalinata. En la parte inferior, junto a la plaza, también se han colocado elementos decorativos que, a primera vista, podrían ser grandes jarrones.

La actividad también se trasladaba a la calle dels Manaies, situada en uno de los laterales de la escalinata y que conduce hacia los sótanos de la Catedral. Allí, un operario pintaba con una pátina dorada varios tubos decorativos —que simulan columnas adornadas con flores de lis— y que servirán para cubrir todas las canalizaciones visibles en la fachada de los edificios.

Adaptar las visitas

Mientras estas localizaciones esperan llenarse de focos y cámaras y quedar completamente cerradas al público, esta mañana los turistas aprovechaban para fotografiarse junto a parte del atrezo. Algunos ya conocían el rodaje, pero muchos otros se enteraron de que Girona aparecerá en la película de Disney al llegar a la ciudad.

"Pasamos el verano en Tossa de Mar y hemos aprovechado para venir a Girona porque teníamos muchas ganas de conocer el Casco Antiguo", explica Verónica Ocaña, una turista de Jaén. "Nos hemos encontrado con todo este montaje por sorpresa. No teníamos ni idea de que se estuviera rodando una película, pero nos parece estupendo", afirma. Ocaña reconoce además que, aunque no puedan fotografiar la escalinata de la Catedral sin el decorado, también tendrá su encanto conservar esas imágenes como recuerdo.

"Venimos de Barcelona; yo ya había estado en la ciudad, pero es la primera vez que mi marido la visita", cuentan por su parte Jorge y Cati Rodríguez. "Estábamos paseando por el Casco Antiguo y nos hemos encontrado con esta producción. Realmente es un entorno precioso para rodar películas", comentan.

Sin embargo, aunque este lunes todavía se puede recorrer el Casco Antiguo sin demasiados inconvenientes, la situación cambiará cuando Disney comience el rodaje. Para mantener el secreto, algunas calles se cerrarán varios metros antes de llegar a las zonas donde graben las cámaras. Incluso se instalarán mamparas para impedir que se conozcan detalles de la producción antes de tiempo.

En una ciudad que recibe cada día a cientos de turistas —especialmente en el Casco Antiguo— esto también obliga a reorganizar las visitas. Habrá días, por ejemplo, en los que no se podrá acceder a la Catedral.

"Tenemos que improvisar un poco porque no sabemos exactamente qué espacios estarán abiertos al público y cuáles no. De hecho, ni siquiera sabía si esta mañana podría llegar hasta la Catedral", explica Laura Coch, guía de Turismo de la Generalitat.

Coch señala que, a diferencia de los vecinos, ella no ha sido informada previamente de las afectaciones provocadas por los rodajes. Recuerda, además, que hace pocas semanas, durante el rodaje de la serie Tomb Raider de Amazon, hubo un día en que tampoco pudo acceder a la Catedral. "Tuve que decir a los clientes que, lamentablemente, no podríamos visitarla y les recomendé volver en otro momento."

Precisamente este lunes Laura Coch acompaña a un grupo de turistas estadounidenses. En él viajan dos niñas pequeñas y la guía explica que les ha hecho "muchísima ilusión" saber que Disney está rodando allí el live action de Enredados, porque cuando vean la película en el cine "podrán decir que estuvieron presentes en ese momento". Coch entiende que los rodajes alteren la vida cotidiana de los vecinos y generen quejas, pero, desde el punto de vista turístico, considera "increíble" que la ciudad sea escenario de una producción internacional como la de Disney, recordando otros ejemplos como Juego de Tronos.

"Ya estamos acostumbrados"

En la plaza de la Catedral, otro guía —en este caso de Girona Free Tour— también realizaba una visita con un grupo de turistas."Hace días que empezamos a ver movimiento y, cuando comience el rodaje, tendremos que adaptarnos", admite Jordi Abellan. "Pero también sabemos que Girona es una ciudad muy utilizada para grabaciones y, en cierto modo, ya estamos acostumbrados."

A diferencia de Laura Coch, Abellan explica que ellos sí han recibido información sobre las restricciones que implicará el rodaje de la producción de Disney. "En el trabajo hemos creado un grupo donde vamos compartiendo toda la información", explica.

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Aunque también reconoce que producciones como Enredados dan una gran proyección internacional a Girona, considera que podrían rodarse fuera de la temporada alta, que es "la época en la que hay más trabajo" y cuando los turistas quieren visitar, sobre todo, el Casco Antiguo. "Pero, al fin y al cabo, también es cierto que producciones como la de Disney atraen a visitantes que quieren conocer los escenarios de las películas", concluye Abellan.