Bunbury aparece por sorpresa en el concierto de Leiva y regalan un momento mágico: "Maravillosos los dos"

El aragonés Enrique Bunburyle regaló a sus seguidores uno de esos momentos mágicos que quedarán en su retina (y en la de los de Leiva) durante muchos años. Y es que el artista zaragozano salió al escenario del Cadiz Music Stadimum este sábado durante el concierto de Leiva para interpretar ambos una canción en lo que fue la última cita de la gira del excomponente de Pereza.

"Hace mucho tiempo que no tocamos esta canción", proclamó Leiva antes de que ambos comenzaran la interpretación de 'Godzilla'. Enrique Bunbury suele veranear en Cádiz desde hace muchos años por lo que es probable que aprovechara su estancia en tierras andaluzas para colaborar con Leiva al que le une una buena amistad desde hace varios años y actuar as

Una canción muy especial

La canción fue publicada en 2019 dentro del álbum 'Nuclear', y, en ella, además de Bunbury y Leiva también colabora Ximena Sariñana, aunque en el concierto del sábado el aragonés y el madrileño bordaron una versiónn que enloqueció, a juzgar también por los comentarios en redes sociales, a los que pudieron disfrutar de la misma.

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Bunbury actuará en Zaragoza, en el pabellón Príncipe Felipe el próximo 12 de diciembre en un concierto en el que las entradas llevan agotadas muchos meses mientras que Leiva acaba de protagonizar en el Ibercaja Estadio el concierto más numeroso de su carrera fuera de Madrid con casi 24.000 asistentes.