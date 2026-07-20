'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, se proyectará en el Festival Internacional de Cine de Toronto

'La bola negra', película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi (Los Javis), seguirá su recorrido internacional tras ganar el premio a la Mejor Dirección en la 79 edición del Festival de Cannes y se proyectará en el Festival Internacional de Cine de Toronto, una de las citas imprescindibles de la cinematografía mundial, que celebrará su 51 edición del 10 al 20 de septiembre de 2026.

La cinta, producción de Movistar Plus+ y Suma Content con la participación de Atresmedia, ya viajó a Australia, donde obtuvo el Premio del Público en el Sydney Film Festival (el único premio al que podía optar), y de nuevo a Francia al Festival de Cine de Biarritz Nouvelles Vagues, donde se proyectó fuera de concurso, según ha informado Atresmedia.

En España, 'La bola negra' se estrenará en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, dentro de la sección Perlas, en la que se proyectan largometrajes que han sido aclamados por la crítica y/ o premiados en otros festivales internacionales.

La película, que toma su título de una obra inacabada de Federico García Lorca, cuenta con un reparto encabezado por Guitarricadelafuente (que debuta como actor), Miguel Bernardeau ('Querer', 'La fiera'), Carlos González ('La vida breve' y 'Veneno'), Milo Quifes (que también debuta como actor), Lola Dueñas (ganadora de dos premios Goya, premio a la mejor interpretación femenina en Cannes y premios Feroz, Forqué y Platino por 'La Mesías'), Penélope Cruz (ganadora del Oscar, tres premios Goya, premio a la mejor interpretación femenina en Cannes, Copa Volpi, Bafta, César de Honor, Premio Donostia y Premio Nacional de Cinematografía) y Glenn Close (ganadora de tres premios Emmy, tres Globos de Oro, tres premios Tony y nominada en ocho ocasiones al premio Oscar).

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Además forman parte del elenco Antonio de la Torre (ganador de dos premios Goya, dos premios Feroz y la Medalla de las Artes de Andalucía), Natalia de Molina (ganadora de dos premios Goya y la Biznaga de Plata a la mejor actriz), Julio Torres (nominado en cinco ocasiones a los premios Emmy), Lorenzo Zurzolo ('Baby', 'Prisma'), Albert Pla ('La Mesías'), Mona Martínez ('Veneno'), Yenesi ('Mariliendre'), Nuria Mencía ('Yakarta'), Hugo Welzel ('El hijo zurdo'), María Morales ('Honor'), Antonio Dechent ('A puerta fría') y Alberto Cortés ('One night at the Golden Bar').