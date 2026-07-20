El Ayuntamiento de Barcelona rechaza ejercer el derecho de tanteo y retracto en la finca del Teatre Regina

El Jove Teatre Regina de la calle Séneca cerró el pasado miércoles 15 de julio tras 38 años dedicados al teatro infantil y juvenil, después que la propiedad no renovara el contrato de alquiler a sus responsables. Al día siguiente, el Ayuntamiento de Barcelona rechazó en el plenario del Districte de Gràcia ejercer su derecho de tanteo y retracto en la finca para garantizar así su continuidad cultural. Una iniciativa propuesta por los Comuns, que lamentan el cierre de un teatro por el que se llegó a interesar el Mago Pop, quien finalmente adquirió el Teatre Aquitània junto a la cantante Aitana la semana pasada.

“Pocas escuelas barcelonesas encontraremos que no hayan pasado por el Teatre Regina”, defendieron los Comuns en el pleno, donde destacaron que durante décadas el Regina se había convertido en el primer contacto de miles de niños de toda la ciudad con el teatro de calidad y en catalán. “Era un espacio de referencia de educación y cultura”. Los Comuns llevaron la petición al pleno tras analizar la situación de la finca, calificada como vivienda. Pidieron que se modificara la calificación del edificio para que la planta baja, el sótano y el entresuelo sean considerados equipamiento cultural y plantearon la posibilidad de que el resto del edificio se destine a vivienda protegida. Es decir, que o bien se adquiera la finca o se modifique su calificación urbanística.

El Ayuntamiento no aceptó la petición, aunque afirmó que explora otras vías para salvar el proyecto cultural del Regina sin recurrir a un retoque del plan general metropolitano. Dos intervenciones vecinales en el pleno lamentaron que Gràcia pierda un espacio cultural único en su especie y mostraron la “sorpresa” al constatar de que el Regina, con una historia de casi 4 décadas, no estuviese protegido. Los sobrinos de los antiguos propietarios, herederos del edificio, han puesto la finca a la venta.

"Creemos que se trata de una operación especulativa para hacer pisos de lujo", explicaban hace días a EL PERIÓDICO fuentes de Barcelona en Comú. El Regina fue inaugurado como cine en 1961, durante la Transición acogió aplaudidos espectáculos teatrales como 'Mort accidental d'un anarquista' (1981), de Dario Fo, bajo la dirección de Pere Planella, y en 1988 adoptó su nombre actual y se orientó hacia el teatro infantil y juvenil.

El año pasado ya desapareció de la planta superior de la finca la escuela musical Joan Llongueras, fundada en 1913 como Institut de Rítmica i Plàstica por el músico y pedagogo que le daba nombre. Un pionero de la educación musical moderna que introdujo en Barcelona el método de Émile Jaques-Dalcroze, basado en el aprendizaje de la música a través del movimiento.

Fuentes de los Comuns prevén que la operación alcance una suma muy elevada si la intención del comprador, como temen, es convertir en apartamentos de lujo la finca, que tiene una ubicación privilegiada (Sèneca, 22), en un oasis de Gràcia lindante con Sant Gervasi y el Eixample. Basta un vistazo a Idealista para comprobar que un piso de tres habitaciones en la zona puede llegar a costar más de 800.000 euros, más de un millón en el caso de los áticos.

A lo largo de su historia, en sus 38 temporadas, el Regina ha ofrecido 811 espectáculos, 10.538 funciones y llegado a más de dos millones de espectadores, 2.187.184 concretamente, según cifras facilitadas por el teatro. "No somos tantos, no debería ser tan difícil. Deberían entendernos más como una especie en peligro de extinción que como un negocio cultural", afirmaron los gestores del Regina tras su cierre definitivo.