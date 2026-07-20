El festival de Sitges avanza los primeros títulos de su próxima edición

Ya se conocen los primeros títulos de la 59ª edición del festival de Sitges, que se celebrará del 8 al 18 de octubre y que, como ya se informó en Cannes en mayo, celebrará el 50º aniversario de 'Carrie', de Brian De Palma, y '¿Quién puede matar a un niño?', de Narciso Ibáñez Serrador, "película que establece un cambio radical de lo que era el fantástico de este momento en España", como ha recordado en rueda de prensa Ángel Sala, director artístico del festival. En la programación estarán tanto esa primera 'Carrie' en versión restaurada como la última adaptación del mítico libro de Stephen King, una miniserie dirigida por Mike Flanagan para Prime Video. En cuanto al clásico del terror nacional, se proyectará una versión en 4K.

De esos dos títulos nacen un par de leitmotivs, los de los poderes psíquicos y la relación entre maldad e infancia, que recorrerán la oferta del festival. Ambos tendrán reflejo en sendas retrospectivas, en el primer caso con un título tan destacado como 'Scanners', de David Cronenberg. La oferta de clásicos incluye asimismo 'Los demonios', el controvertido filme de Ken Russell de 1971 sobre brujería, represión sexual y corrupción de la Iglesia, en versión íntegra restaurada en 4K, formato en que se verán también 'Holocausto caníbal', de Ruggero Deodato, y el 'King Kong' de John Guillermin. Además, Alejandro Amenábar presentará una edición remasterizada (esta en 2K) de su emblemático primer largo ‘Tesis’.

Tendencias al alza

Entre los títulos actuales anunciados esta mañana destaca 'Su propio infierno', nueva fantasía de neón del danés Nicolas Winding Refn ('Drive', 'The neon demon') con Sophie Thatcher ('Yellowjackets') como una joven perdida en una misteriosa metrópolis. "Una belleza que merece la pena ver en pantalla grande", ha comentado Mònica Garcia Massagué. También tiene firma nórdica 'Nightborn', de la finlandesa Hanna Bergholm ('Ego'), nueva vuelta de tuerca al últimamente boyante terror de maternidad.

Sala y Garcia Massagué han hecho hincapié en otras tendencias que tendrán representación este año en el festival. "El fanatismo religioso mezclado con el terror gana fuerza", ha dicho la segunda en referencia a apuestas como 'Leviticus', de Adrian Chiarella, en la que una terapia de conversión despierta a un ente maligno, o 'The carpenter's son', de Lofty Nathan, terror bíblico con Nicolas Cage como José y FKA Twigs como María. La naturaleza sigue vengándose del factor humano en 'Hungry', película de hipopótamo asesino de James Nunn. La intrigante 'Sanguine', debut en el largo de Marion Le Corroller, traslada el 'body horror' femenino al estilo de 'La sustancia' a una sala de urgencias. El subgénero al alza del 'cómanse a los ricos' estará representado por 'Victorian psycho', de Zachary Wigon, oportunidad para la 'scream queen' Maika Monroe ('It follows', 'El extraño') de mostrar dotes como villana.

Otras óperas primas prometedoras son 'Kill me', de Peter Warren, sobre un hombre (Charlie Day, de 'Colgados en Filadelfia') que no sabe si han intentado matarlo o si él mismo es su peor enemigo; 'Drag', de Raviv Ullman y Greg Yagolnitzer, sobre dos hermanas que entran a robar en la casa rural equivocada; 'Forbidden fruits', de Meredith Alloway, una especie de revisión de 'Jóvenes y brujas' con un centro comercial como paisaje, o 'The end of it', de la catalana María Martinez Bayona, reflexión fantacientífica sobre el envejecimiento con reparto liderado, ahí es nada, por Rebecca Hall y Noomi Rapace. Otro catalán, Carles Torrens, traerá la segunda parte de la exitosa 'Apocalipsis Z'. En el avance brilla también una segunda película que huele a confirmación de talento: 'The birthday party', 'thriller' de invasión doméstica de Léa Mysius, revelada con 'Los cinco diablos'. Más consolidado como director está el también actor Guillaume Canet ('Pequeñas mentiras sin importancia'), de vuelta al 'thriller' con 'Karma', protagonizada por Marion Cotillard.

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La panorámica asiática

Otra tendencia que no muere es la de los zombis, llevada, según parece, a extremos circenses en 'Colony', lo nuevo de Yeon Sang-ho, quien ya supo sacudir la temática en 'Train to Busan'. También desde Corea del Sur llegarán el 'folk horror' 'Salmokji: Whispering water', de Lee Sang-min, y el 'remake' ('The eyes') de 'Los ojos de Julia' que ha dirigido Yeom Ji-ho. Ya de Japón provienen 'The samurai and the prisoner', del maestro Kiyoshi Kurosawa, especie de 'quién-lo-hizo' en la era feudal, o 'The mouths', del emblema del J-horror Takashi Shimizu ('Ju-on (La maldición)'). Y desde Indonesia, la acción sobrenatural y salvaje entre rejas de 'Ghost in the cell', de Joko Anwar, anunciada por Sala como "una de las grandes fiestas para el público". Hay que empezar a subrayar prioridades de otro Sitges que promete poner a prueba nuestra habilidad con la gestión del tiempo.