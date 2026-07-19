Festivales de música
El Festival de Benicàssim de 2027 ya tiene fechas
Los abonos para la 31ª edición podrán comprarse desde este martes a un precio de 44,99 euros
Empieza el FIB: 130.000 asistentes pese al boicot por la polémica del fondo proisraelí KKR
EL PERIÓDICO
La organización del Festival Internacional de Benicàssim (FIB) ha anunciado este domingo las fechas de su trigésimo primera edición, que se celebrará del 15 al 17 de julio de 2027 en el municipio castellonense, según recoge la agencia Efe.
Además, el festival ha informado de que este martes 21 de julio, a las 12.00 horas, pondrá a la venta los primeros abonos para la próxima edición. En esta primera fase se lanzará un cupo limitado de 3.000 abonos al precio promocional de 44,99 euros, con los gastos de gestión incluidos.
La organización no ha adelantado por el momento nombres del cartel de 2027, aunque con este anuncio inicia ya la cuenta atrás para una nueva edición tras un trigésimo aniversario que ha reunido a 135.000 asistentes durante tres jornadas de conciertos en Benicàssim. En la edición celebrada este año y que finalizó este sábado han actuado como cabezas de cartel grupos como The Prodigy, Biffy Clyro, Franz Ferdinand, The Kooks, Pendulum, Kaiser Chiefs, Dorian o Lori Meyers, entre otros.
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