Samantha Shannon: Sant Jordi contra Saint George

Hace unos meses llegó a las librerías españolas ‘Las flores en llamas’ (Roca Editorial), la segunda de las precuelas que desarrollan el mundo de ‘El priorato del naranjo’ de la escritora británica Samantha Shannon (Hammersmith, Londres, 1991), uno de los títulos que, allá por 2019, abrieron el camino al ‘boom’ de la fantasía épica teñida de componentes románticos. En su variante (ese es el adjetivo que elige su autora) “sáfica”. También la considera una reescritura en clave feminista de la leyenda de San Jorge y el dragón. Aunque la fruta del árbol del bien y del mal, o las distintas visiones de qué es un dragón en Occidente y Oriente, sean también elementos de la construcción de su mundo, siglos después de que el caballero que mató un dragón apocalíptico fundase una dinastía (ahora en crisis por falta, voluntaria, de descendencia de su reina) tras atribuirse un mérito que no era suyo, sino, digamos, de la princesa. Algo que sí saben en el priorato del título.

“Crecí en la Iglesia de Inglaterra y San Jorge es el patrón del país, y siempre me llamó la atención la historia del caballero que rescata a una princesa de un dragón, porque nunca sabemos quién es esa princesa, cómo se llama o de qué reino procede”, explica Shannon, una de las autoras que han participado en el Festival Celsius de Avilés. “También me fascinaba esa apropiación de una figura que al parecer procede de Capadocia y, en particular, el hecho de que los nacionalistas blancos ingleses la hayan convertido en un emblema”, añade. Como contraste de la versión inglesa de la leyenda, quiso “rendir un homenaje a la versión catalana de la leyenda, realmente hermosa y que me gusta más; que las rosas surjan de la sangre del dragón me parece un detalle precioso”. Así que a partir de la fiesta de Sant Jordi convirtió la rosa en el símbolo del amor en sus libros.

Retablo del 'Centenar de la Ploma', en el Victoria & Albert / Archivo

Es un gesto gentil por su parte. Aunque quizá si hubiese tenido en mente el Sant Jordi matando musulmanes mano a mano con el rey Jaume I en el retablo valenciano de la batalla de El Puig que exhibe el Victoria & Albert de Londres quizás hubiese concluido que no hay tanta-tanta diferencia entre las versiones inglesas y catalana de su santo patrón. Hasta nuestra derecha ultranacionalista está recuperando también la bandera de la cruz roja sobre fondo blanco.

Fans ingleses durante el Mundial / El Periódico

En cualquier caso, la versión de la que Shannon parte es de la hagiografía escrita por el escritor contemporáneo de Shakespeare Richard Johnson, la primera que lo presenta explícitamente como inglés. “Cuenta que, siendo niño, fue secuestrado por una bruja llamada Calib, personaje que también aparece en ‘El priorato del naranjo’. En esa versión, san Jorge combate al dragón en Egipto. La princesa es una mujer musulmana llamada Sabra que, al conocer a san Jorge, decide abandonar su religión y su corona para seguirlo por el mundo. Además, el combate tiene lugar bajo un naranjo encantado. De ahí procede el árbol del título. Cuando terminé de leer aquella historia me quedé bastante impresionada. Me pareció islamófoba, xenófoba, racista y profundamente misógina. Y me chocó porque hoy solemos presentar a san Jorge como un símbolo de valentía y tolerancia, mientras que ese personaje no transmitía en absoluto esos valores. Así que decidí responder a esa leyenda escribiendo otra en la que personas de diferentes culturas y religiones colaboran para derrotar al dragón. Y, sobre todo, quería que fueran las mujeres quienes lideraran esa historia”.

Aunque dentro de esa reconstrucción mítica, que de ese naranjo las mujeres adquieran su sabiduría (mágica) nos envía directamente a Eva. Pero explicando que está bien tomar el fruto del árbol. “Siempre he interpretado el gesto de Eva de una manera muy distinta. Para mí es un acto parecido al de Prometeo robando el fuego de los dioses. Eva toma el conocimiento y lo entrega a la humanidad. No me parece un pecado, sino una liberación. De hecho, esa fue una de las razones por las que acabé alejándome del cristianismo: sentía que esa historia se había interpretado de una manera equivocada. Por eso quise establecer una relación especial entre las mujeres y los árboles frutales”.

Lo 'queer' en la ficción. ¿Normalización o reacción?

La primera novela de su saga no fue promocionada explícitamente como ‘queer’, aunque así fuese calificada así a la hora de reseñarla de forma más insistente de lo que sucede ahora con narraciones similares: en cierto sentido, un síntoma de normalización. Aunque, teme, no irreversible. “Es positivo -valora- que las editoriales presenten las historias ‘queer’ como relatos universales y accesibles para todo el mundo. Eso anima a muchos lectores a acercarse a ella y empatizar con los personajes. Creo que el éxito de ‘El priorato del naranjo’ ayudó a abrir un poco más unas puertas que otros autores ya habían empezado a abrir antes. Y ahora hay muchas más novelas con personajes ‘queer’ y una representación mucho más amplia de distintas identidades y orientaciones. Aunque también creo que estamos empezando a vivir una cierta reacción en contra de la representación ‘queer’ a medida que muchos países giran hacia la derecha. Espero equivocarme, estamos en una situación mucho mejor que cuando empecé a escribir, pero en EEUU ya estamos viendo prohibiciones de libros y campañas de alarma contra este tipo de historias”.

Samantha Shannon / Ernest Alós

Y dragones

Otro elemento que viaja de la realidad (o de los mitos realmente existentes) a sus libros: crear dos sociedades que recojan cada una de las versiones de los dragones que asumen nuestras culturas occidentales y orientales. “Me interesaba el hecho de que utilicemos la palabra ‘dragón’ para designar criaturas muy distintas. En Occidente suelen ser criaturas que escupen fuego, asociadas al mal y, muy especialmente, a la figura de Satán. Al fin y al cabo, el dragón y el diablo suelen identificarse con el mismo símbolo, igual que ocurre con la serpiente del Edén. En cambio, en gran parte de Asia oriental, aunque hay excepciones, los dragones están vinculados al agua, justo el elemento opuesto al fuego. Se consideran seres benévolos, nobles y en armonía con la naturaleza. Me parecía interesante crear un sistema mágico que explicara esa diferencia. “En mi mundo, los dragones occidentales nacen de los volcanes y representan una fuerza profundamente destructiva. Los orientales, en cambio, nacen de la luz de las estrellas y viven en equilibrio con la naturaleza”.

El título colectivo de saga es ‘Las raíces del caos’. Pero en el fondo es ‘las raíces de la religión’. Cómo se construyen. “No sonaría tan bien (ríe), pero sí, en cierto modo es eso. Siempre me ha fascinado cómo distintas religiones pueden surgir a partir de un mismo relato. Basta pensar en las religiones abrahámicas y el papel distinto que tienen en ellas Jesús y María”.

Para sus lectores: habrá más libros de ‘Las raíces del caos’. Tiene contratada una novela larga ya (“me gustaría escribir cinco novelas principales”, explica) y una historia más corta, a la que seguirán más, sin ningún problema en que la serie “siga creciendo indefinidamente”.