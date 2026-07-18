El pódcast de EL PERIÓDICO | Se viene la final del Mundial

Se acaba el monotema del Mundial de fútbol. Este domingo, millones de personas estarán pendientes de la televisión para seguir la final en directo. Y no solo el partido, sino también la previa y el post.

Se viene la final del Mundial

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