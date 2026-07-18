El pódcast de EL PERIÓDICO
El pódcast de EL PERIÓDICO | Se viene la final del Mundial
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Se acaba el monotema del Mundial de fútbol. Este domingo, millones de personas estarán pendientes de la televisión para seguir la final en directo. Y no solo el partido, sino también la previa y el post.
Dónde escucharlo
'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVoox, Spotify, Podimo, Google Pódcast, Amazon Podcasts o Apple Podcasts.
Equipo
Idea: Albert Sáez.
Estudio de grabación: Manolita Studios.
Voz en off: Mercè Torrents.
Guión, edición y realización: Sergi Mas.
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