Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones generalesPride BarcelonaPedro SánchezÁrbitro final MundialIncendio ZaragozaBarcelonaÓscar PuenteMatt Damon
instagramlinkedin

El pódcast de EL PERIÓDICO

El pódcast de EL PERIÓDICO | Se viene la final del Mundial

Lamine Yamal y Mbappé, en el último Fancia-España, en 2025. EFE/EPA/RONALD WITTEK. NO SALES EPA ZONE

Lamine Yamal y Mbappé, en el último Fancia-España, en 2025. EFE/EPA/RONALD WITTEK. NO SALES EPA ZONE / RONALD WITTEK / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sergi Mas

Sergi Mas

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Se acaba el monotema del Mundial de fútbol. Este domingo, millones de personas estarán pendientes de la televisión para seguir la final en directo. Y no solo el partido, sino también la previa y el post.

Se viene la final del Mundial

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVooxSpotifyPodimoGoogle PódcastAmazon Podcasts o Apple Podcasts.

Equipo

Idea: Albert Sáez.

Estudio de grabación: Manolita Studios.

Voz en off: Mercè Torrents.

Guión, edición y realización: Sergi Mas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Ana Torroja: 'Yo intentaba encontrar mi sitio, pero siempre venía la pregunta de Mecano y eso me frustraba
  2. El Aquitània Teatre, el teatro comprado por Aitana y el Mago Pop, lleva desde 2018 con una ocupación media por debajo del 50%
  3. ‘La Odisea’ y sus polémicas: ¿es la nueva película de Christopher Nolan un ataque a Occidente?
  4. Crítica de 'La Odisea': fiel al texto de Homero, Nolan lleva a su terreno la aventura fantástica y trágica de Odiseo en un espectáculo épico y poético
  5. El nuevo Sant Jordi Club consolida la Anella Olímpica como un 'hub' musical de referencia en Europa
  6. Crítica de 'La casa de la pradera' (Netflix): formalmente cuidada, racialmente justa y casi más sensible que sensiblera
  7. El España-Francia de la semifinal del Mundial de fútbol arrasa con el 81% de cuota de pantalla
  8. No me vas a volver a humillar': Los motivos por los que Marta Gómez Montero abandonó el plató del 'Malas lenguas Noche' de Jesús Cintora

Se viene la final del Mundial , por Sergi Mas

Se viene la final del Mundial , por Sergi Mas

La 'Odisea', entre el respeto reverencial y la libre transformación

La 'Odisea', entre el respeto reverencial y la libre transformación

Desahuciado por acumular libros

Desahuciado por acumular libros

Saló o los 2.400 días de Antonio Scurati

Saló o los 2.400 días de Antonio Scurati

Amitav Ghosh, escritor: "La crisis no es sólo climática, sino cultural y de imaginación"

Amitav Ghosh, escritor: "La crisis no es sólo climática, sino cultural y de imaginación"

Belle and Sebastian, una idea de inocencia conservada con primor en el Barts Festival

Belle and Sebastian, una idea de inocencia conservada con primor en el Barts Festival

Jaho y Bernheim, inauguración de lujo en el Festival de Peralada

Jaho y Bernheim, inauguración de lujo en el Festival de Peralada

Cazadores de tesoros hallan un lingote de plata de galeón español hundido en Florida en 1622

Cazadores de tesoros hallan un lingote de plata de galeón español hundido en Florida en 1622