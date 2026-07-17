El Temporada Alta avanza diez nuevos conciertos y colaboración con el Cruïlla

El Temporada Alta sigue creciendo en su vertiente musical y avanza diez nuevos conciertos para una edición, que tendrá lugar del 3 de octubre al 8 de diciembre y presentará el cartel el 27 de agosto. Dos de ellos, que traen figuras internacionales como Pink Martini con Storm Large y Eliades Ochoa, forman parte de una alianza con el Festival Cruïlla, que se suma a la ya existente con el NEU! Festival. En el marco de esta segunda sinergia se ha programado la actuación de Iván Ferreiro, que celebra 35 años de trayectoria, los mismos que el festival. Pero la lista de conciertos anunciados, para los cuales las entradas ya están a la venta, sube hasta diez, y hace falta añadir los nombres de Martirio, Alosa, The Black Heritage Choir, Anna Andreu, Momi Maiga, e-STRINGS y Mariona Escoda.

La colaboración con el Cruïlla supone un nuevo paso adelante para el festival gerundense, que además de dedicarse al teatro, la danza o el cine, ratifica así la apuesta para que la música sea una parte esencial. De hecho, recientemente ha visto pasar por su cartel a Patti Smith, Ara Malikian o Rigoberta Bandini. De la mano del Cruïlla, este año lo harán dos grupos internacionales. Pink Martini (28 de octubre) es una orquesta de Portland que mezcla pop, big band y músicas del mundo con un formato festivo contrastado por treinta años de carrera pasando por escenarios como el Hollywood Bowl, el Carnegie Hall, la Sydney Opera House o el Royal Albert Hall. Storm Large ya los acompañó en el último EP. A su vez, Eliades Ochoa (12 de octubre) es una figura clave de la música cubana, y fue uno de los fundadores de Buena Vista Social Club. Está celebrando su 80º aniversario con la gira '¡Como nunca!'.

Iván Ferreiro (4 de diciembre) llegará al Temporada Alta en programación conjunta con el NEU!. El gallego tocará en La Mirona por sus 35 años de trayectoria en el marco de la retrospectiva 'Hoy x Ayer', que va desde los temas con Los Piratas hasta los hechos en solitario. Los siete conciertos anunciados únicamente como Temporada Alta están encabezados por Martirio (7 de noviembre) o Alosa (14 de noviembre). El dueto de Giulietta Vidal y Irene Romo presentará en gran formato 'El primer cant del matí' con una versió escénica pensada para una veintena de músicos. Martirio, que reinterpreta la copla con sonidos de hoy, vinculará tango y copla con intérpretes de jazz o flamenco con 'Al sur del tango'.

The Black Heritage Choir (8 de diciembre) se estrenará en Cataluña con 'The Soul of Gospel', un recorrido por la evolución del gospel afroamericano, de los campos de trabajo a las formas urbanas contemporáneas. Anna Andreu (18 de octubre) cerrará la gira 'CAL FER MÉS IMMENS EL CEL: L'última vigília' acompañada de Marina Arrufat y varios invitados. Momi Maiga (8 de noviembre) traerá una propuesta de transmisión oral y participación comunitaria con la colaboración de las escuelas de Salt uniendo la tradición mandinga, el jazz, el flamenc y la música mediterránea. Los músicos de la GIO trasladarán, con e-STRINGS (17 de octubre), instrumentos de cuerda eléctricos a un repertorio que va de Händel, Vivaldi o Beethoven a Queen, Rosalía, Coldplay o David Guetta. Mariona Escoda (29 de noviembre), en 'D’una altra manera', ofrecerá un concierto íntimo para abrir una nueva etapa en su carrera.

Además, se confirman las cuartas temporadas del proyecto audiovisual 'La Caverna', una serie de conversaciones entre grandes directores y creadores de la escena europea que han pasado por el festival con personalidades del mundo de la cultura escogidos por ellos mismos; y de 'Això no és un càsting', el podcast de Temporada Alta con Radio Primavera Sound presentado por Paula Carreras y Marc Tarrida Aribau.

Fuente: Diari de Girona