Pedro Temboury cumple el sueño de dirigir a Jeff Goldblum para un vídeo de los Juegos Olímpicos de 2028

A mediados de los 80, Pedro Temboury era un chaval que, mientras veía películas y escuchaba a los Ramones, soñaba con ser director de cine. Uno de aquellos filmes que alimentaron las ambiciones del malagueño era 'La Mosca' (David Cronenberg, 1986), el título que llevó al estrellato a un intérprete magnético, muy particular, especialmente dotado para lo perturbador: Jeff Goldblum. Cuarenta años después, quién le iba a decir a Temboury que terminaría rodando precisamente con uno de sus héroes, pero eso ha sido exactamente lo que ha pasado.

Pero rebobinemos. Muchos recordarán a Temboury por sus cortometrajes y largos de ficción que reverdecían las glorias de la serie Z, el Jesús Franco más insurrecto y disfrutón, las monster movies de monsters imposibles (¡Jocántaro!), los actioners orientales más ignotos. 'Kárate a muerte en Torremolinos' (2003) y 'Ellos robaron la picha de Hitler' (2006), que van precisamente de aquello a lo que aluden sus fantabulosos títulos, le granjearon la vitola de realizador de culto, defensor, siempre con una sonrisa y la mejor de las actitudes, de un cine hecho al margen de casi todo. Tiempo después, Temboury se retiró de la ficción fantabulosa para coordinar dos de sus grandes pasiones (aparte del rock): los deportes y la imagen. Deste entonces ha realizado notables documentales, como 'La primera ola' (2015), sobre los inicios del surf en nuestro país, y, ya trabajando como productor y director en Olympic Channel (sí, el canal oficial de las Olimpiadas), estrenó por ejemplo a finales del año pasado 'Into the unknown' (2025), una aproximación al esquí de montaña. Y no se preocupen que ya llegamos a Jeff Goldblum...

Temboury, en pleno rodaje de la pieza con los Goldblum / Cedida

En Olympic Channel se les ocurrió invitar al protagonista de 'Parque Jurásico' y su esposa, Emilie Goldblum (Livingston es su apellido de soltera), a participar en un vídeo sobre la cuenta atrás de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que se celebrarán en 2028. ¿Por qué los Goldblum? Él es hiperpopular, claro; ella, por otro lado, es olímpica: gimnasta ya retirada (aunque trabaja como doble en el cine: lo hizo, por ejemplo, para Emma Stone en ciertas escenas de 'La la land'), representó a su país, Canadá, en Sídney 2000 (un año antes, ganó la Medalla de Oro en los Panamericanos de Winnipeg).

Y pronto sonó el nombre de Pedro Temboury para digirlo: "Cuando el proyecto empezó a tomar forma, me propusieron para dirigir y grabar la promo, entre otras cosas porque saben que me encanta el cine fantástico y que trabajar con alguien como Jeff Goldblum me iba a hacer especial ilusión". Dicho y hecho.

Fue muy emocionante trabajar con Jeff. ¡Es un tío estupendo!

Y aceptaron la invitación de Temboury y su equipo. En el vídeo resultante se puede ver a Jeff, un habilidoso pianista y cantante (con discos en Blue Note en su haber, por cierto), a las teclas blancas y negras; irrumpe en la habitación Emilie con una tarta con una vela del 2 y ambos, en tono divertido, cómplice y musical, recuerdan que sólo faltan dos años para las próximas Olimpiadas.

Detrás de la cámara, está el malagueño que 'robó' la picha de Hitler y creó al inefable Jocántaro. "Fue muy emocionante trabajar con Jeff. ¡Es un tío estupendo!", nos dice Temboury. Asegura que poder dirigirlo ha sido "un sueño hecho realidad" y revela que "todo fue como la seda". "Hablamos de cine, por supuesto, de David Cronenberg, pero también de Fernando Trueba [Goldblum protagonizó 'El sueño del mono loco', una de las películas más singulares y hitchcockianas del madrileño], Bela Lugosi y hasta de los Isley Brothers... Es un fenómeno".

Jeff Goldblum estuvo entre nosotros, en Málaga, hace un par de años: protagonizó en 2024 'Kaos', una serie de televisión en la que interpretaba a un singular Zeus y que rodó en Málaga. "Me comentó que había estado rodando en España, pero la verdad es que no sabía que había sido en Málaga. Es una pena, porque de haberlo sabido le habría preguntado más sobre la experiencia y si sobre si había probado los espetos...", nos cuenta el realizador.

No cuesta imaginarse a Temboury durante el rodaje pensando que en la vida se le ocurriría un argumento más imposible que el de rodar con el hombre que se transformaba en una mosca gigante. Pero ahí están las fotos del rodaje para probarlo: "Me da un poco de corte pedir selfis mientras estoy trabajando. Intento mantener la concentración y separar un poco la parte profesional de la parte fan. Pero sí nos hicimos una foto de equipo al terminar el rodaje y también alguna imagen durante la grabación para guardar un recuerdo de una experiencia tan especial".

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