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La leyenda de la danza Anne Teresa de Keersmaeker y Solal Mariotte bailan al ritmo de Jacques Brel

El espectáculo 'Brel' que se verá solo dos días en el Teatre Grec reúne a una leyenda de la danza contemporánea con un joven bailarín de breakedance

Anne Teresa de Keersmaeker, bailarina y coreógrafa.

Anne Teresa de Keersmaeker, bailarina y coreógrafa. / Johan Jacobs

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Marta Cervera

Marta Cervera

Barcelona
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La bailarina belga de 66 años Anne Teresa de Keersmaeker y el bailarín francés de 25 Solal Mariotte, especialista en breakdance, muestran su relación con la música del cantante Jacques Brel (1929-1978) en un espectáculo que sigue la carrera y la vida del artista. Las canciones siguen el orden cronológico de publicación de las canciones formando el arco de su vida, notas como la voz va cambiando. Las imágenes y la danza contribuyen a dotarlas de nueva vida.

"Lo que ha quedado y lo que ha cambiado de sus canciones con el paso del tiempo algo que nos interesa mostrar", afirma la veterana creadora. Ambos se han sumergido en los archivos y la vida del artista: visto sus películas, sus entrevistas. Se han empapado no solo con su música sino con la historia de melodías eternas como 'Ne me quitte pas'. "Es una canción universal que nos sigue tocando", comenta Marriotte. "Esta pieza es patrimonio mundial", dice ella que ya había creado espectáculos como Once con música de Joan Baez, que se pudo ver en Teatre Lliure en 2009. 

Aclaran que su intención es disfrutar de la música de un artista que vivió intensamente. "No intentamos dar mensajes sino lanzar preguntas". Ambos intérpretes se conocieron cuando él estaba en la escuela P.A.R.T.S, la escuela de Keersmaeker. El espectáculo surgió de la conexión de ambos con la música de Brel. "Cada uno siente la música diferente pero Brel nos toca a todos porque habla de cosas eternas: amor, muerte, infancia, identidad".

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Se han acercado a ellas desde diferentes ángulos. A veces desde el tema de la canción, otros desde la estructura musical, la poesía, la orquestación.... "Yo no puedo hacer todos los movimientos que hace él", admite de Keersmaeker. Cada uno baila intentando captar el espíritu de Brel. "Hay cosas que sientes de manera intuitiva con la música de Brel. Ha sido interesante confrontar nuestras ideas. Trabajar con gente diferente siempre te abre la mente". Él ha coreografiado cosas para ella y viceversa. "Nunca había trabajado en una producción tan grande", señala Mariotte agradecido de la oportunidad. "He aprendido mucho con este proyecto y yendo de gira con ella".

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