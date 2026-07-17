Gracie Abrams canta a sus fantasmas generacionales (todavía a la sombra de Taylor Swift) en 'Daughter from hell'

'Daughter from hell' Gracie Abrams Interscope Pop ★★★

Gracie Abrams se abrió paso con un par de epés y el álbum 'Good riddance' (2021) como cantautora pop propensa a la narrativa confesional caudalosa y serpenteante, bajo cierto influjo de Taylor Swift. Esta contó con ella, de hecho, como telonera de una parte del 'Eras tour' (2023-24). En aquel momento, ya disponía de un segundo disco largo, 'The secret of us' (2024), en el que tomó parte un cómplice de Swift, el productor Jack Antonoff, echando más leña a las comparaciones.

En 'Daughter from hell', tercer álbum de Abrams, no está Antonoff, pero si otro colaborador de Swift, Aaron Dessner (The National), que ya participó en los dos trabajos anteriores y que comparte las riendas con otro 'hitmaker', Dan Nigro (el productor de Olivia Rodrigo). Todo ello tiene cierto aspecto de círculo un poco viciado, donde corren las influencias mutuas, y no ayuda a que esta nueva obra de la cantante y compositora californiana suene personal y distintiva.

Suspirando por Joni Mitchell

El tema que abre el disco, 'Hit the wall', presenta una rueda armónica ondulante y repetitiva, salpicada por microscópicos aditivos electrónicos, sobre la que Abrams comparte una cavilación angustiosa, con mucho drama flotante: menciones a muros y alucinaciones, a la insensibilidad al dolor y a los "bucles de crisis" que rigen su existencia. De fondo, "'A case of you' suena en el pasillo", dice en alusión al clásico folk de Joni Mitchell.

Aunque los recursos de producción son legítimos para desarrollar un lenguaje musical, en muchas composiciones llega a haber más atmósfera que canción y más ganas de sonar intensa que intensidad. La pieza que da título al álbum parece ser un acto de contrición respecto a la figura materna, pero, pese a la rugosa guitarra eléctrica, presenta una sonoridad amortiguada y plana. Y 'The knive' busca elevar la herida emocional a himno coreable, pero se queda a medias.

Con todo, y aunque la mano de Dessner suele hacerlo todo más bien reverberado y pretencioso, hay canciones que se abren paso entre la bruma: 'Death wish', asentada en la guitarra acústica, donde canta a una pareja narcisista, o el número pop galopante 'Look at my life', en la que exterioriza sus cavilaciones sobre la fama y la exposición pública. Es agradable el encuentro con Bon Iver en 'What if it’s right?', entre las cuerdas de nilón. Y 'Minibar', la única pieza con firma de su amiga Audrey Hobert (que participó en seis temas del disco anterior).

Este es un álbum que explota afinidades generacionales. Abrams lo sitúa en ese lugar, "con un pie en la postadolescencia y otro en el futuro". Se vale de un canto que transmite calidez, pero la herencia de Swift (la de 'Folclore' y 'Evermore') sigue siendo muy visible, y 'Daughter from hell' se queda en un territorio tibio, donde se hecha en falta una voz propia más definida. Jordi Bianciotto

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