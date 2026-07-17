El Festival de San Sebastián proyectará lo nuevo de Fernando Trueba, Elena Martín Gimeno y Javier Giner

El Festival de San Sebastián ha desvelado los 25 títulos españoles (23 largometrajes y dos series) que formarán parte de la 74ª edición del certamen, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre.

Tres películas competirán por la Concha de Oro

La Sección Oficial a concurso contará con El mal padre, de Roberto Bueso, protagonizada por Eduard Fernández. La película sigue a un escritor que reúne a sus tres hijos para cumplir un último deseo: pasar las Navidades en la casa familiar donde veraneaban de niños.

También competirá Sants, de Mikel Gurrea, protagonizada por Victoria Luengo y Ariadna Gil. La historia narra cómo una mujer se integra en una banda dedicada al robo de figuras religiosas mientras afronta la enfermedad terminal de su madre.

Completa la competición 5 minutos más debut de Javier Ruiz Caldera en la lucha por la Concha de Oro. Protagonizada por Javier Cámara, Berto Romero y Belén Cuesta, la cinta presenta a un matrimonio en crisis atrapado en un bucle temporal.

Una serie y cinco Proyecciones Especiales

Fuera de concurso se estrenará la serie El castillo, un thriller de seis capítulos basado en El proxeneta, de Mabel Lozano, que reconstruye el auge de la mafia proxeneta en España. Está creada por Isabel Peña y Eduardo Villanueva, con dirección principal de Elena Martín Gimeno y Sandra Romero.

Las Proyecciones Especiales incluirán cinco títulos: The Last Goodbye, de Koldo Almandoz; Ruega por nosotras de Daniel Monzón, ambientada en el Patronato de Protección de la Mujer durante el franquismo; Sacamantecas, thriller histórico de David Pérez Sañudo protagonizado por Antonio de la Torre y Patricia López Arnaiz; Más allá de la sociedad, serie documental creada por J. A. Bayona y Carlos Torres que continúa la historia de La sociedad de la nieve tras el rescate de los supervivientes de los Andes; y Bajañí, documental musical de Fernando Trueba centrado en la guitarra de Niño Josele.

Tres debuts en New Directors

La sección New Directors acogerá los estrenos de Esta soledad primer largometraje de Javier Giner, protagonizado por Oriol Pla y Marina Salas; El mal hijo , ópera prima de Jaime Lorente basada en la novela de Salvador S. Molina; y February, Seven Days, debut de Tatjana Moutchnik sobre el reencuentro de dos hermanos ucranianos marcado por la invasión rusa.

Horizontes Latinos reúne cine premiado en Cannes y Berlín

La sección Horizontes Latinos presentará Moscas de Fernando Eimbcke; Ceniza en la boca, dirigida por Diego Luna y centrada en la experiencia migratoria de dos hermanos mexicanos en Madrid; El deshielo , thriller de Manuela Martelli estrenado en Cannes; Narciso, del paraguayo Marcelo Martinessi, premiada por la crítica en la Berlinale; y Chicas tristes , debut de Fernanda Tovar, distinguido en la sección Generation de Berlín.

'La bola negra', en Perlak

La sección Perlak acogerá La bola negra, de Javier Ambrossi y Javier Calvo, premiada a la mejor dirección en el Festival de Cannes. Inspirada en una obra inacabada de Federico García Lorca, la película entrelaza las vidas de tres hombres en 1932, 1937 y 2017 para explorar la memoria, el deseo y la herencia.