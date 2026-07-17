Don Omar enciende Tenerife con su regreso triunfal tras 15 años de ausencia de España

Tenerife le dio anoche una buena «bulla» a Don Omar. Tal y como el puertorriqueño solicitó en el que fue el primer concierto de su pequeña gira por España. El Tenerife Cook Music Fest, celebrado en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, fue la cita elegida para esta actuación. La quinta edición del festival arrancó así de la mejor de las maneras, con una buena dosis del mejor perreo.

La nostalgia visitó a más de una persona del público anoche, cuando comenzaron a sonar temas como Pobre diabla o Danza kuduro. No en vano, Don Omar es uno de los pioneros y artistas más influyentes del reguetón, un género con numerosos seguidores en una región como Canarias.

La expectación era tal que, a pesar de que las puertas abrían a las cuatro de la tarde, desde las diez de la mañana ya había personas haciendo cola a la entrada del recinto, junto al Auditorio de Tenerife. Ya por la tarde, se respiraba un ambiente distinto, una mezcla entre verbena de pueblo y fiesta urbana. El público tenía ganas de disfrutar y se vistió para la ocasión: purpurina, lentejuelas y muchas botas cow boy pese al calor que se vive estos días en la capital tinerfeña.

El artista congrega a 10.000 personas de todas las edades en el primer día de actuaciones

La zona front stage estaba completamente llena. Entre actuación y actuación, las numerosas barras se llenaban con la gente deseosa de comer o echarse una cerveza fresca. Sonó Quevedo, las K-Narias, las Spice Girls y todos los clásicos del género. Espectadores de todas las edades, desde los más pequeños de la casa hasta abuelas dispuestas a darlo todo, esperaron con paciencia, y pese a las aglomeraciones, a que Don Omar saliera al escenario.

Fuegos artificiales y el sorprendente encendido al unísono de las pulseras luminosas que la organización entregó a la entrada al recinto dieron la bienvenida a Don Omar, en cuya antesala el festival aprovechó para proyectar un vídeo sobre el quinto aniversario del Cook Music Fest. Una corona luminosa en la pantalla fue la señal que causó el furor entre los asistentes, que recibieron al mito puertorriqueño con gritos y móviles en alto.

La primera canción: Dale Don Dale, enloqueció a todos. Con apenas unos compases, todo el recinto se puso a bailar y a cantar. «Buenas noches Tenerife, mi nombre es William Omar Landrón Rivera. Muchas gracias a todos ustedes», fueron sus primeras palabras seguidas de una petición sencilla: «Tenerife, una bulla».

Por momentos Don Omar sonaba a Carnaval, a calle San José en Viernes de Piñata, con éxitos como Otra noche. Tampoco faltó un homenaje a sus compañeros Héctor y Tito con otro de sus temas clásicos Baila morena. Salió el sol también sonó y puso a las 10.000 almas presentes a bailar como locos.

De este modo, el cantante puertorriqueño inició anoche una pequeña gira por España después de más de 15 años de ausencia en los escenarios nacionales y europeos. Así, después de Tenerife, actuará también mañana en Sevilla y el día 23 en Barcelona, en el marco de dos ediciones especiales del propio Cook Music Fest. Además, el día 24 estará en el Puerto de Santa María de Cádiz. En todas estas fechas, Don Omar ha demostrado que su legado permanece vigente puesto que en Tenerife, que fue la primera fecha que anunció, se agotaron las 40.000 entradas lanzadas inicialmente en tan solo unos minutos. Todo ello llevó a sumar más conciertos en España.

El regreso de Don Omar a los escenarios españoles que se produjo en Santa Cruz de Tenerife es especialmente importante puesto que el puertorriqueño ha hablado en diferentes ocasiones sobre su intención de retirarse tras una última etapa de conciertos. Además, estos son algunos de los primeros conciertos que protagoniza tras padecer cáncer de riñón, una enfermedad de la que hoy en día ya se encuentra totalmente recuperado, tal y como demostró anoche.

Hoy toca el turno del Latin Mood con Chayanne y Olga Tañón, entre otras intervenciones

Después de esta primera jornada dedicada al Urban Mood, que agotó todas sus entradas, el día de hoy está dedicado al Latin Mood y encabezan el cartel Chayanne, Olga Tañón, Gente de Zona, Greeicy y Emily Estefan. El festival se despedirá mañana sábado con la jornada Tropical Mood, protagonizada por Elvis Crespo, Luis Enrique, Tito Nieves, Sergio Vargas y Hermanos Rosario. La sesión de este viernes también colgó el cartel de entradas agotadas ayer mismo, mientras que para la de mañana aún quedan entradas a la venta a través de la página web oficial del festival.

Este festival tiene lugar en la Zona Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que ha dedicado una superficie de más de 60.000 metros cuadrados que, además de los conciertos, ofrece este fin de semana una noria gigante, una zona market con puestos de tatuajes, maquillaje y accesorios, y un área gastronómica con más de una veintena de puestos de cocina canaria e internacional. n