Belle and Sebastian, una idea de inocencia conservada con primor en el Barts Festival

Hace 30 años que vio la luz ‘If you’re feeling sinister’, el segundo álbum de Belle and Sebastian (lanzado solo cinco meses después que el primero), una obra que despuntó con su surtido de delicias pop de espléndidas tonadas y una narrativa que deslizaba señales de inocencia sin ser bobalicona. El grupo de Glasgow no ha dejado de lanzar discos desde entonces, pero entendemos que guarda, y perdonen el factor cursi, un lugar en su corazón para esta obra de 1996, que recorrió íntegramente este viernes en el Poble Espanyol.

Son muchos los que se aferraron al álbum en su día (y más adelante) como a un cofre del tesoro de aquel tierno ‘indie pop’, y se explica la buena entrada registrada en esta cita del Barts Festival. Pudieron deleitarse con un repertorio que sigue fluyendo con soltura y encanto, invocando temas serios desde cierta pureza juvenil y retratando personajes sin juzgarlos. Canciones que sonaron con sus embellecedores y un par de añadidos al septeto titular, con tramas de violoncello (desde inicial ‘The stars of track and field’) y soplidos de armónica en ‘Me and the major’.

Concierto de Belle and Sebastian en el Poble Espanyol / FERRAN SENDRA / EPC

Sus estrofas nos hablaron de esos sentimientos que en los 90 todavía no se llamaban tóxicos (‘Seeing other people’) y de la galería de ídolos culturales (‘Like Dylan in the movies’). En ‘The fox in the snow’, pudieron acurrucarse dentro de una especie de nana, con un giro melódico digno de Carpenters. Al frente, Stuart Murdoch, hablador, piropeador, celebrativo, saltando de la guitarra al teclado. Cantó con pulcritud la dinámica ‘Get me away from here I’m dying’ y la incursión más filosófica, la pieza titular, con sus cavilaciones sobre la espiritualidad y la culpa. Ecos ‘jangle pop’ en ‘Mayfly’, camino de ‘Judy and the dream of horses’, con vistas a esos caballos desbocados que simbolizan la fantasía y la ambición.

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Concierto de Belle and Sebastian en el Poble Espanyol / FERRAN SENDRA / EPC

En la segunda parte, o largo bis, hubo un poco de todo, empezando por la guitarrera ‘Another sunny day’ y siguiendo con los vestigios de folk de ‘Piazza, New York catcher’. La violinista Sarah Martin tuvo su escena de foco cantando ‘Little Lou’ y fue el tercer el álbum el que aportó la canción que suministró más felicidad, la titular, ‘The boy with the arab strap’, evocadora de cierto ambiente hedonista (y de sus sombras) del ‘indie’ noventero (y de un amigo de Murdoch, Aidan Moffat, del grupo Arab Strap). El escenario se llenó de público, una treintena de espontáneos, que siguió ahí danzando locamente en ‘I want the world to stop’, y el grupo añadió un bis forzado, ‘Sleep the clock around’, todo ello en una imagen final que asoció a Belle and Sebastian con cierta idea de felicidad.