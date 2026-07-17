Alana S. Portero, Bernardo Atxaga y Sandra Barquinero, protagonistas de España como invitada de honor a la Bienal del Libro de São Paulo

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacado que España hará gala de su diversidad lingüística en la Bienal Internacional del libro de São Paulo 2026, a la que acude en septiembre como país invitado de honor.

"En esta feria, como hacemos siempre, intentaremos llevar una programación que muestre toda la pluralidad lingüística que hay en nuestro país", ha dicho Urtasun, que ha presentado el programa en los archivos de la Corona de Aragón en Barcelona.

El ministro ha puesto en valor el esfuerzo que también viene haciendo en los últimos años el Instituto Cervantes por promover por el mundo, más allá del español, también el catalán, el gallego y el euskera.

La participación como país de honor "supone un hito destacadísimo para la industria editorial española, y para nuestra creación literaria, pero significa algo más: la oportunidad de profundizar en el diálogo entre culturas, y entre idiomas, a través de esa puerta de acceso que es la lusofonía y la cooperación cultural entre nuestros países", ha dicho.

Más allá, ha añadido que "la internacionalización no se concibe ya como un ámbito exclusivamente promocional del sector, sino como una dimensión estructural de las políticas públicas de lectura, orientada a ampliar el ejercicio efectivo de este derecho en un contexto global".

Una delegación de 50 autores

Bajo el lema 'Confluencias', España participará en esta feria literaria el próximo septiembre con un amplio programa de actividades comisariado por la escritora Marta Sanz y una delegación de 50 autores.

Entre oros escritores, estarán Xesús Fraga, Bernardo Atxaga, Candela Sierra, Alana S. Portero, Sabina Urraca, María Folguera, Katixa Agirre, Berta Dávila, Gemma Ruiz Palà, Azahara Palomeque, Carlos Zanón, Elena Medel, Isaac Rosa, María Canosa, Sara Barquinero, Harkaitz Cano, Marc Collel, Elvira Navarro y Rosario Izquierdo.

El pabellón español, de 500 metros cuadrados, tendrá un área de exposición de libros, un espacio para encuentros profesionales y un auditorio para la programación literaria y musical.

El programa incluirá, entre otras actividades, veladas poéticas, una exposición de los fotógrafos Palmira Puig y Marcel Giró, clases magistrales de cómic, talleres literarios y propuestas para público juvenil e infantil, han explicado.

La presidenta de la Cámara Brasileira do Livro, Sevani Matos, ha expresado en el mismo acto que "recibir a España como invitado de honor es celebrar una tradición literaria que atraviesa siglos y continúa inspirando lectores en todo el mundo".

"Su presencia en la Bienal do Libro de São Paulo amplía la dimensión internacional del evento y fortalece los lazos culturales y editoriales entre Brasil y el universo iberoamericano", ha añadido.

También viajará hasta São Paulo la exposición 'El Thyssen te visita', un proyecto itinerante del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Embajada de España en Brasil. EFE