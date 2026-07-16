Sant Jordi Club, bastión de los conciertos 'medianos' en Barcelona: 212 actuaciones y 617.781 espectadores en 5 años

El Sant Jordi Club se ha convertido en el último lustro, el que se inicia con las restricciones de la pandemia del coronavirus, en el bastión de los conciertos de formato mediano en Barcelona. Con una capacidad cercana a los 4.500 espectadores, el pabellón multiusos, dedicado casi en exclusiva a la actividad musical desde 2007, ha visto cómo la demanda crecía año tras año, yendo de la mano del frenético auge de la música en directo de los últimos tiempos. El hermano pequeño del Palau Sant Jordi se ha situado en el escalón intermedio -muy demandado, verán- entre una sala grande como Razzmatazz (2.000 entradas) y el mencionado gran recinto cubierto de Montjuïc (hasta 18.411 asistentes), obra del arquitecto japonés Arata Isozaki para los Juegos Olímpicos del 1992.

A pesar de la complicada ubicación de la Anella Olímpica, con unas comunicaciones mejorables (y con promesas de mejora en cuanto a la movilidad), el Sant Jordi Club, precisamente por su capacidad única en la capital catalana, ha visto en los últimos años como su agenda se apretaba con el paso de las temporadas. Hasta la fecha, en el útlimo lustro, según datos facilitados a este diario por Barcelona Serveis Municipals (BSM), empresa municipal que gestiona el conjunto de recintos de Montjuïc, han pasado por ahí 617.781 espectadores en un total de 212 conciertos protagonizados por 190 artistas o bandas. Desde el 2021, cuando el Sant Jordi Club tan solo albergó ocho actuaciones de seis artistas diferentes (8.037 asistentes en el contexto posconfinamiento), los espectáculos en el pabellón se han multiplicado: 28 conciertos en 2022 (76.540 espectadores), 31 en 2023 (107.910), 44 en 2024 (156.002), 50 en 2025 (184.651) y 51 confirmados para este 2026 (84.641 hasta la fecha).

Un trampolín

En numerosos casos, el Sant Jordi Club, estos años con un público sobre la treintena al ser 'casa' habitual de figuras de la música urbana, ha sido un trampolín para muchos artistas con un crecimiento vertiginoso que, al poco, han actuado (o actuarán) en el escenario mayúsculo colindante. Es el caso de protagonistas de la escena española como Morad, que pasó de tres fechas en el Sant Jordi Club en enero de 2024 a una en el Sant Jordi un año después. O, claro, de Quevedo, que ya va varios escalones más allá: ocho conciertos en el gran pabellón de la Anella Olímpica en 2027.

Taller de arquitectura parisino Bruther y Jorge Vidal Studio. Sant Jordi Club. Pati Nuñez Agency / Jorge Vidal Studio-Taller de arquitectura parisino

Por su parte, otros como Carolina Durante y Amaia se estrenarán a finales de este año en el 'hermano mayor' después de llenar dos noches el pabellón 'pequeño' en 2025. En los últimos cinco años, también han pasado por ahí figuras internacionales como los islandeses Sigur Rós, Franz Ferdinand o, recientemente, Madison Beer.

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Con todo, se prevé que en primavera de 2027 cierre su agenda de conciertos ya que está previsto que en julio de 2027 empiecen las obras de remodelación, que se alargarán hasta finales del 2029. Como poco, dos años y medio sin el Sant Jordi Club disponible, que una vez finalizado permitirá varios formatos, de 9.000 espectadores el más grande. Y la pregunta del millón ahora es: ¿dónde se harán esos 50 conciertos al año de formato mediano mientras duren las obras?