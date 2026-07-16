El Primavera Sound 2026 generó más de 344 millones de euros de impacto económico en Barcelona

El festival Primavera Sound 2026, cuyas jornadas centrales fueron del 4 al 6 de junio en el Parc del Fòrum de Barcelona, tuvo un impacto económico estimado en la capital catalana de más de 344 millones de euros, según un estudio de la empresa de análisis de datos Camaleonic Analytics.

De esta cantidad, 155 millones de euros corresponden al impacto económico directo en el territorio (a partir del gasto de los asistentes en cuestiones de alojamiento, restaurantes o transporte) y 63 millones repercuten en la Hacienda pública como consecuencia inducida por el festival (con impuestos sobre los productos, el Impuesto de Sociedades, cotizaciones a la Seguridad Social y el IRPF), informa este jueves el Primavera Sound en un comunicado.

El festival tuvo 287.000 asistentes procedentes de 145 países y el informe refleja que generó más de 6.000 noticias en prensa y alrededor de 130.000 menciones en redes sociales, con un impacto mediático que llega a los 70 millones de euros.

El perfil de los asistentes ha sido de una edad media de 32 años y un 69% asistían al menos por segunda vez al festival.

El estudio recoge el valor contingente del festival, el valor económico que la sociedad asigna más allá de su impacto económico directo, y según una estimación que tiene en cuenta el porcentaje de población residente en Barcelona interesada en el evento y la disposición a pagar de esa población interesada, el Primavera Sound genera un valor social estimado de 13 millones de euros.