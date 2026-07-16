Estreno de cine
'Omaha', una mirada serena pero demoledora a los estragos de la pobreza
El director Cole Webley se centra en los detalles y atmósferas de una tierra inclemente para mostrar la agonía de la quiebra económica
'OMAHA'
Director: Cole Webley
Reparto: John Magaro, Molly Belle Wright, Wyatt Solis, Talia Balsam
Año: 2025
Estreno: 17 de julio de 2026
Puntuación: ★★★★
Detrás de cada estadística sobre los índices de pobreza hay historias como la que cuenta esta película deprimente y cautivadora. Un hombre roto por la muerte de su esposa, desesperado por su situación, mete a sus dos niños y al perro en un coche prácticamente con lo puesto y deja el hogar para nunca volver; y en el viaje trata de nutrir a los críos con recuerdos amables mientras toma decisiones que ellos no entienden, e intenta con poco éxito esconderles la evidencia de que algo traumático está a punto de pasar.
El director Cole Webley se toma su tiempo para ir aumentando el voltaje emocional del relato mientras lo acerca a una conclusión que es previsible —porque es inevitable— pero aun así duele mucho. Entretanto, se ocupa menos de plantear sucesos narrativos de relieve que de observar detalles solo en apariencia pequeños, capturar las texturas y atmósferas de una tierra inclemente, y cazar en primer plano silencios que delatan desconcierto y mucho miedo. Aunque su búsqueda del lirismo por momentos se percibe algo formularia, desdeña otras afectaciones como el exceso dramático y el miserabilismo —de hecho, incluso se permite sugerir un tenue atisbo de esperanza—, y hasta prácticamente el final evita hacer sociología. Prefiere dejar constancia, de forma tan concisa y contenida como rotunda, de la vergüenza, el arrepentimiento, los dilemas extremos y la agonía que la quiebra económica provoca.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aitana y El Mago Pop adquieren el Teatro Aquitània de Barcelona para 'apoyar la cultura y las artes escénicas
- No me vas a volver a humillar': Los motivos por los que Marta Gómez Montero abandonó el plató del 'Malas lenguas Noche' de Jesús Cintora
- Muere a los 78 años el actor Sam Neill, el paleontólogo aventurero de ‘Parque Jurásico’
- Ana Torroja: 'Yo intentaba encontrar mi sitio, pero siempre venía la pregunta de Mecano y eso me frustraba
- El presidente de RTVE anuncia que Marta Gómez volverá hoy a TVE tras la polémica de su salida de 'Malas Lenguas
- Prefiero comer mierda
- Jesús Cintora reacciona a la polémica en 'Malas Lenguas Noche' y pide disculpas a Marta Gómez Montero: 'Tiene mi amistad y las puertas del programa abiertas
- Sam Neill en cinco títulos: el villano de 'Peaky Blinders' que estuvo a punto de ser James Bond