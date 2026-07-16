‘La Odisea’ y sus polémicas: ¿es la nueva película de Christopher Nolan un ataque a Occidente?

Para hacer realidad su decimotercer largometraje, ‘La Odisea’, Christopher Nolan tuvo que convertirse en experto en mitología griega y estudioso de la Edad del Bronce, y que afrontar un rodaje de seis meses en seis países distintos durante el que un mastodóntico equipo de filmación y un reparto encabezado por Matt Damon, Zendaya y Anne Hathaway entre otras muchas estrellas soportaron todo tipo de inclemencias meteorológicas y los peligros del mar abierto.

Sin embargo, el temporal más feroz al que se ha enfrentado en el proceso ha sido de otra naturaleza. La película más esperada de 2026 —y la primera de la historia rodada íntegramente con cámaras IMAX— llega ahora a los cines convertida en el blanco de diversas controversias desde que la decisión del director británico de rodar parte de ella en el Sáhara Occidental le valiera acusaciones de contribuir a los esfuerzos del régimen marroquí por normalizar la ocupación y la represión de ese territorio.

Durante meses y hasta ahora, antes de que nadie pudiera ver la obra completada, sus responsables han sido objeto de campañas de acoso en internet por parte de personas empeñadas en tratar un relato mitológico como si fuera un documento histórico, muchas de ellas motivadas por prejuicios raciales y transfóbicos, y que en general hacen negocio alimentando la indignación de su audiencia.

Christopher Nolan y sus estatuillas por 'Oppenheimer'. / EPC

Era de esperar porque, al fin y al cabo, todas las películas de Nolan se convierten en importantes acontecimientos culturales, y la que ahora se estrena adapta una de las obras literarias más influyentes jamás escritas: atribuidas tradicionalmente al poeta griego Homero, la ‘Ilíada’ y ‘La Odisea’ están consideradas los textos fundacionales de la literatura europea. ‘La Odisea’ transcurre después del final de la Guerra de Troya y sigue a Odiseo a lo largo de su viaje de regreso a Ítaca, donde lo esperan su esposa, Penélope, y su hijo, Telémaco; un periplo de diez años durante el que el héroe debe enfrentarse a pruebas extraordinarias y encuentros con criaturas míticas como el cíclope Polifemo y la hechicera Circe, capaz de transformar a los hombres en animales, además de soportar la implacable ira del dios Poseidón.

Como gran parte de la mitología griega, ‘La Odisea’ ha sido reinterpretada durante siglos y adaptada a la pantalla en numerosas ocasiones, ya sea en el mediometraje italiano ‘Odisea de Homero’ (1911), en la sátira musical de los hermanos Coen ‘O Brother!’ (2000) o incluso en un episodio de ‘Los Simpson’; ninguna de esas adaptaciones provocó revuelo alguno. En cambio, y a pesar de lo compleja que la lectura de esos poemas resulta para el lector contemporáneo, muchos internautas parecieron convertirse de la noche a la mañana en expertos homéricos con el propósito de atacar la nueva película.

El actor estadounidense Matt Damon y su esposa, la productora de cine Luciana Barroso (segunda por la izquierda), posan con sus hijas en la alfombra roja a su llegada al estreno mundial de la película 'The Odyssey' en Londres, el 6 de julio de 2026. / CARLOS JASSO / AFP

Desde que se difundieron sus primeras imágenes, abundaron las críticas a su vestuario y sus decorados. Se argumentó que el barco de Odiseo parecía un ‘drakkar’ vikingo, que algunos uniformes recordaban a los trajes diseñados por Nolan para su trilogía de Batman y que ciertas piezas de armadura mezclaban elementos pertenecientes a distintos siglos de la historia militar griega en lugar de ceñirse al periodo micénico asociado a Homero; que la película estuviera poblada de de gigantes y hechiceras, parecían insinuar, no la eximía de aspirar al máximo rigor histórico.

También se puso el grito en el cielo por los acentos estadounidenses y las expresiones coloquiales modernas detectados en los diálogos, contrarios a esa arbitraria convención hollywoodiense según la que en las epopeyas históricas se habla un inglés pomposamente shakespeariano pese a que en la Grecia de hace 28 siglos, claro, no se hablaba ni lo uno ni lo otro. Ni que decir tiene que ni ‘Cleopatra’ (1963), ni ‘Ben-Hur’ (1959) ni ningún otro peplum jamás rodado destaca precisamente por su fidelidad histórica.

Una escena de 'La Odisea', con Anne Hathaway como esposa de Odiseo. / EPC

Las críticas más feroces vertidas contra ‘La Odisea’, en todo caso, han tenido que ver con su elenco de actores. Desde Grecia se ha lamentado la ausencia de actores griegos entre sus intérpretes -”Hollywood vuelve a dejarnos fuera, sin explicación alguna, de nuestras mitologías y epopeyas fundacionales”, escribió el periodista grecobritánico Chris Cotonou en ‘The Guardian’-, pero la mayor parte de esas protestas han procedido de sectores ultraconservadores que acusan a Nolan de impulsar una supuesta agenda ‘woke’ por su inclusión en el reparto de la película de tres intérpretes en concreto: el rapero Travis Scott, que interpreta al poeta Demódoco; el actor trans Elliot Page, que da vida al soldado Sinón, primo de Odiseo —en su momento las redes sociales difundieron un bulo según el que su personaje era Aquiles, el legendario superguerrero al que Brad Pitt dio vida en ‘Troya’ (2004)—; y Lupita Nyong'o, que interpreta a Helena de Troya —además de a la hermana de esta, Clitemnestra— y cuya elección enfureció a quienes seguramente consideran que una actriz negra de ascendencia keniana y mexicana no es la persona adecuada para dar vida a quien el texto original describe como “la mujer más hermosa del mundo”.

Un fotograma de ‘La odisea’, de Christopher Nolan. | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL / EPC

Para sorpresa de nadie, Elon Musk ha sido el principal avivador de la polémica. El magnate ha acusado a Nolan de “profanar” ‘La Odisea’ y de estar “meándose sobre la tumba de Homero” pese a que muchos cuestionan la existencia de un único individuo llamado Homero, y de que —conviene insistir en ello— Helena de Troya nunca existió porque tanto la ‘Ilíada’ como ‘La Odisea’ son obras de ficción; al mismo tiempo, además, pareció no tener ningún problema con que Matt Damon fuera el elegido para interpretar a Odiseo, a pesar de que el actor tampoco tiene ascendencia mediterránea.

Entretanto, Musk respaldó publicaciones de ‘influencers’ que llegaban a sugerir seriamente que Grecia debería demandar a Nolan o afirmaban que la nueva película forma parte de un supuesto plan de la izquierda para “destruir la civilización occidental y todo aquello que contribuyó a crearla”. Entendida como una tradición histórica unificada, recordemos, la “civilización occidental” es una construcción intelectual desarrollada durante el siglo XIX por hombres blancos en buena medida para legitimar el esclavismo, el racismo y la dominación colonial.

Una escena de 'La Odisea'. / EPC

Es probable que, en parte, la esfera ‘ultra’ esté enfadada porque se siente traicionada por un director al que durante años ha considerado uno de los suyos. La penúltima película de Nolan, ‘Oppenheimer’ (2023) —que recaudó cerca de mil millones y fue la gran triunfadora en la gala de los Oscar de 2024— fue criticada por el simplismo de sus personajes femeninos; al estrenar ‘Dunkerque’ (2017), el director fue acusado de ignorar a los miles de soldados indios y africanos que formaron parte del ejército británico en la Segunda Guerra Mundial; a causa de ‘Interstellar’ (2014) se le señaló por fomentar el escepticismo frente al cambio climático, y se dijo que ‘El caballero oscuro: La leyenda renace’ (2012) era su defensa de un Estado policial fascista. Incluso hubo críticos que le acusaron de poner vidas en peligro por su empeño en estrenar ‘Tenet’ (2020) en cines en plena pandemia.

Las críticas más feroces vertidas contra ‘La Odisea’ han tenido que ver con su elenco de actores: el rapero Travis Scott interpreta al poeta Demódoco; el actor trans Elliot Page, da vida al soldado Sinón, primo de Odiseo; y Lupita Nyong'o interpreta a Helena de Troya . / EPC

Lo cierto es que Nolan lleva décadas soñando con llevar ‘La Odisea’ al cine, y el viaje de Odiseo encaja a la perfección en una filmografía poblada de hombres llamados a hacer sacrificios personales por un bien mayor, y de protagonistas obsesionados con regresar junto a sus familias.

Su gran cualidad como cineasta no es su compromiso político sino su extraordinaria capacidad para convencer a los estudios de que le confíen presupuestos descomunales con los que sacar adelante proyectos que, sobre el papel, distan mucho de parecer apuestas seguras para la taquilla -un biopic de tres horas sobre el creador de la bomba atómica, un thriller de misterio narrado de atrás adelante, una película de atracos en la que los atracadores están dormidos- y aun así convertirlos en éxitos comerciales descomunales. Y todo apunta a que el ruido del que se ha visto envuelta no impedirá que ‘La Odisea’ corra la misma suerte.