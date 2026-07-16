Mushkaa pone voz catalana a 'Valorant': así suena el nuevo himno que estrenará en Badalona

Mushkaa, una de las voces más destacadas de la nueva escena urbana catalana, ha unido fuerzas con Riot Games para dar una nueva vida a ‘Villain (Take the Shot)’, el himno oficial del VCT EMEA, una de las principales competiciones europeas de Valorant.

La cantante ha creado un remix que incorpora versos en catalán y castellano, con el objetivo de acercar la canción a su universo musical y, al mismo tiempo, reivindicar la lengua y la cultura catalanas dentro de uno de los videojuegos competitivos más seguidos del mundo.

La nueva versión se publicó el 13 de julio de 2026 y ya se puede escuchar en las principales plataformas musicales.

Mushkaa

Mushkaa es una artista catalana vinculada al pop y a la música urbana, que se ha consolidado como una de las figuras emergentes con mayor proyección del panorama musical actual.

Recientemente, ha agotado las entradas en el Sant Jordi Club y ha pasado por escenarios destacados como el Sónar, el Festival Vida y el Festival Observa.

Con esta colaboración, la cantante da un paso más en su trayectoria y entra de lleno en el universo de los deportes electrónicos.

¿Por qué es más que un himno?

La versión original de ‘Villain (Take the Shot)’, publicada en 2024 e interpretada por Barns Courtney, ARB4 y Eytan Peled, supera los 6,6 millones de reproducciones en Spotify.

Pero la canción es mucho más que un tema musical. Forma parte de la identidad del Valorant Champions Tour, el circuito internacional que reúne a los mejores equipos de Valorant y que es seguido por millones de aficionados en todo el mundo.

Según datos de Riot Games, el Champions Paris alcanzó los 28 millones de espectadores acumulados y registró un pico de cinco millones de conexiones simultáneas.

Además, Valorant cuenta con más de 35 millones de jugadores activos cada mes y está disponible para PC, PS5 y Xbox Series.

La cantante catalana presentará el himno en directo

Mushkaa interpretará el remix por primera vez en directo en el Palau Olímpic de Badalona, durante las finales de la segunda etapa del VCT EMEA.

La competición se celebrará del 28 al 30 de agosto de 2026 y saldrá por primera vez de su sede habitual de Berlín.

La cantante actuará ante miles de seguidores en un fin de semana en el que los mejores equipos europeos competirán por clasificarse para la Champions Shanghai.

Por tanto, sí: Mushkaa cantará el nuevo himno durante su actuación en Badalona y será allí donde lo presentará oficialmente en directo.

Sus próximos conciertos

La principal cita confirmada es su actuación en las finales del VCT EMEA en Badalona, donde llevará su mezcla de pop y música urbana a un público muy vinculado a los videojuegos y a los deportes electrónicos.

La actuación tendrá lugar en el mismo recinto que acogió el torneo de baloncesto de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y donde también han actuado artistas como Bruce Springsteen, Coldplay, Bruno Mars, Muse y Pearl Jam.

¿Quién forma parte del catálogo de Riot Games Music?

El remix de Mushkaa se incorpora al catálogo de Riot Games Music, que ya supera las 1.000 canciones e incluye cerca de 60 temas vinculados a Valorant.

En este catálogo hay artistas como KATSEYE, BUNT, Grabbitz, bbno$, Audrey Nuna, eaJ y Ashnikko.

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Con esta colaboración, Mushkaa entra en una selección internacional de artistas que han puesto música al universo de Riot Games y confirma la conexión cada vez más estrecha entre la música urbana, la cultura digital y los deportes electrónicos.

Fuente: Diari de Girona