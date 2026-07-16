Llega el esperado primer tráiler de 'La bola negra': guerra civil, sexualidad y Camarón

"Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos". Con estas palabras dichas en 'off' por una voz femenina se abre el primer tráiler de 'La bola negra', la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi que, después de ser distinguida en el Festival de Cannes con el premio a la mejor dirección, empieza a calentar su estreno en España, previsto para el próximo 25 de septiembre, y con la vista puesta en la campaña de los Oscar, en la que ha empezado ya a situarse con el aval de Netflix (responsable de la distribución de la película en Estados Unidos).

Una versión coral del clásico 'La leyenda del tiempo', de Camarón de la Isla, pone la banda sonora a este tráiler que alterna imágenes de pueblos bombardeados, hospitales de campaña y fusilamientos con escenas ambientadas en el presente. 'La bola negra', que toma su título de una obra que Federico García Lorca dejó inacabada, se centra en las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas (1932, 1937 y 2017), en un relato atravesado por la sexualidad, el dolor y la herencia.

Producida por Movistar Plus y Suma Content Films, en coproducción con El Deseo y Le Pacte, la película cuenta con un extenso reparto en el que figuran Guitarricadelafuente (que hace su debut como actor), Miguel Bernardeau, Carlos González, Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close.